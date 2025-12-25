×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

'Ben de özledim'

Güncelleme Tarihi:

#Beyaz’La Joker#Kanal D#Beyazıt Öztürk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2025 16:09

Yıllar sonra yeniden Kanal D ekranında, bu kez “Beyaz’la Joker” isimli yarışmayla izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Beyazıt Öztürk ilk kez konuştu. Kendine özgü mizahını ortaya koyduğu tanıtım filmi izlenme rekoru kıran ünlü şovmen heyecanını, “İlgiyi gördüm, çok hoşuma gitti. Herkes çok özlemiş, ben de acayip özledim” sözleriyle tarif edip ekledi: Yeniden tek başıma program yapıyor olmak çok özel bir duygu. Programın yayınlanacağı günü merak ediyorum. İnşallah insanlar vermek istediğim şeyleri alırlar.

Haberin Devamı

“EĞLENCELİ BİR İŞ YAPMAK İSTİYORUZ”

İzleyicilerin beklentisinin farkında olduğunu belirten Beyazıt Öztürk, programda samimiyetin ve eğlencenin başrolde olacağını söyledi: İşin içinde ben olduğum zaman insanların beklentilerini az çok biliyorum. ‘Acaba ne olacak?’ diye bir merak oluyor. Biz de işi daha eğlenceli hale getirmek istiyoruz. İnsanlar benim samimiyetimi biliyor, onu da programın içine koyacağız.

“YARIŞMACILARDAN YANA OLACAĞIM”

Beyaz, büyük ödülü 3 milyon TL olan yarışmada yarışmacılardan yana olacağının altını çizdi. Usta şovmen şöyle konuştu: Yarışmacıların kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben “Para” diyemiyorum, öyle bir sıkıntım var. “Likit” diye bahsedeyim. Söyleyemediğim bir şeyi ödemeye çalışacağım ama ödeyeceğim, söz.

Haberin Devamı

Beyaz’la Joker”, ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranında olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beyaz’La Joker#Kanal D#Beyazıt Öztürk

BAKMADAN GEÇME!