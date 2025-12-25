'Ben de özledim'

Haberin Devamı

“EĞLENCELİ BİR İŞ YAPMAK İSTİYORUZ”

İzleyicilerin beklentisinin farkında olduğunu belirten Beyazıt Öztürk, programda samimiyetin ve eğlencenin başrolde olacağını söyledi: İşin içinde ben olduğum zaman insanların beklentilerini az çok biliyorum. ‘Acaba ne olacak?’ diye bir merak oluyor. Biz de işi daha eğlenceli hale getirmek istiyoruz. İnsanlar benim samimiyetimi biliyor, onu da programın içine koyacağız.

“YARIŞMACILARDAN YANA OLACAĞIM”

Beyaz, büyük ödülü 3 milyon TL olan yarışmada yarışmacılardan yana olacağının altını çizdi. Usta şovmen şöyle konuştu: Yarışmacıların kazanması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben “Para” diyemiyorum, öyle bir sıkıntım var. “Likit” diye bahsedeyim. Söyleyemediğim bir şeyi ödemeye çalışacağım ama ödeyeceğim, söz.

Haberin Devamı

“Beyaz’la Joker”, ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D ekranında olacak.