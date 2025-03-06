Yıllar geçti, gönül kapılarını başkaları çaldı... Ama onlar hiç unutulmadı: Ben aşkı seninle öğrendim!

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Bütün bunları ilk kez yaşadığı dönemi hiç kimse unutamaz elbette.

Tabii ki ünlüler de!

Onlar da ilk aşklarının sıcaklığını hayatları boyunca yüreklerinde taşır. Sonradan kiminle evlenirlerse evlensinler, kime aşık olurlarsa olsunlar o ilk heyecan hiç unutulmaz.

Elbette ünlülerin durumu biraz daha farklı.

Sıradan insanların ilk aşklarını yakınlarından başka kimse bilmezken ünlüler söz konusu olduğunda o aşklar sadece onların değil yıllar boyu onları takip edenlerin de hafızasından silinmez.

İster misiniz bugün gösteri dünyasının en parlak yıldızı olan, bazıları bir değil birkaç kez evlenen ünlülerin kariyer basamaklarını tırmanırken kamuoyunu meşgul eden ilk aşklarını hatırlayalım.

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İLK GENÇLİK YILLARINDA BİRBİRLERİNE TUTULDULAR

Selena Gomesz ve Justin Bieber, bugün çok farklı hayatlar yaşıyor... Ama her ikisi de çocuk yaşta ünlü olan iki yıldız, ilk aşkı da birbirlerinde buldu.

Aşklarını ilk ilan ettiklerinde Gomez 18, Bieber ise 16 yaşındaydı. Uzun süre bir dargın bir barışık ilişkileri sürdü. Bazen durum öyle bir hale geldi ki Bieber'ın çılgın hayranları Selena Gomez'i ölümle bile tehdit etti. Bir döneme damga vuran bu ilişki 2015 yılında tamamen bitti.

Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlendi. Evlilikleri şu sıralar bir sarsıntı geçiren çiftin bir tane oğlu var. Selena Gomez ise sağlık sorunlarıyla boğuştuktan sonra aradığı aşkı Benny Blanco'da buldu. Genç çift, nişanlandı ve yuva kurmaya hazırlanıyor.





ARADIĞI AŞKI SONUNDA BULDU

Bugün karısı Nicola Peltz ile mutluluk tablosu çizen Brooklyn Beckham, daha bebekliğinden itibaren magazin dünyasının en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Bunda elbette ünlü bir aileden gelmesinin rolü büyük.

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Her ne kadar Brooklyn bugün mutlu bir yuva kurmuş olsa da aradığı mutluluğu bulması biraz zaman aldı. Onun ilk dikkat çeken ilişkisi Chloe Grace Moretz ile yaşadığı oldu. O sırada ikisi de gerçekten çok küçüktü. Grace 17, Brooklyn ibe 15 yaşındaydı. Elbette bu ilişki sadece bir yıl sürdü, sonra tarihe karıştı.





Brooklyn, iki yıl önce Amerikalı oyuncu ve model Nicola Peltz ile evlendi... Genç çiftin mutlu bir birlikteliği var.





AŞK ACISINDAN ŞARKI BİLE YAZMIŞTI

Nick Jonas şu sıralar Priyanka Chopra ile mutlu bir yuva kurmuş durumda. Hatta çiftin tatlı bir kızı da var.

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Bugünün mutlu aile babası meraklıların gözleri önündeki ilk ilişkisini o sırada henüz 16 yaşında olan Miley Cyrus ile yaşadı.

Hatta Nick'in sonradan itiraf ettiğine göre bu aşkın bitişi onun için kolay olmadı. Çünkü Miley Cyrus, Liam Hemsworth ile evlendi ayrılığın hemen ardından.

Nick de aşk acısıyla Wedding Bells adlı şarkısını yazdı. Şarkıda yer alan "Düğün çanlarının çaldığını duymak istemiyorum... Çünkü bu bizim son bir kez daha deneyemeyeceğimizi kanıtlıyor" şeklindeki sözleri de o dönemde çok anlamlı bulunmuştu. Bu arada Miley Cyrus'ın Liam Hemsworth ile genç yaşta yaptığı evliliğin boşanmayla bittiğini de hatırlatalım.

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NE AŞKTI ONLARINKİ!

Britney Spears ve Justin Timberlake denildiğinde akan sular duruyordu bir zamanlar... 90'ların sonunda her ikisi de genç yaşta şöhret olan Spears ve Timberlake'ın aşkı bir döneme damga vurdu. Fakat bu çalkantılı aşk 2002'de sona erdi. Söylentilere göre bunun nedeni Britney'in Justin'i aldatmasıydı.

Spears sonradan Kevin Federline ile evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. Çalkantılı bir dönemin ardından Sam Asghari ile kısa süren bir evlilik yaptı. Ama o da uzun ömürlü olmadı.

Justin Timberlake ise Jessica Biel ile evli ve iki çocuğu var. Fakat evliliklerinin sarsıntıda olduğu iddialarıyla gündemde ünlü çift.

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NİŞANLANDILAR AMA İLİŞKİ YÜRÜMEDİ

Bugün attığı her adım olay olan üstelik özel hayatı da yıllardır mercek altına alınan Brad Pitt'in gönül defterinden de çok isim geldi geçti. Elbette ünlü oluncaya kadar da çok sayıda romantik ilişki yaşadı Pitt. Ama bunların hiçbiri şöhrete ulaştıktan sonra Gwyneth Paltrow ile yaşadığı kadar çok konuşulmadı.

O dönemde kariyerlerinin başında olan iki oyuncu nişanlandı. Ama yolları evliliğe uzanmadı, ayrıldılar. Yine de sadece iki yıl süren bu ilişkileri hala gündemdeki yerini koruyor.

Pitt sonradan Jennifer Aniston ve Angelina Jolie ile boşanmayla biten iki evlilik yaptı. Şu sıralarda da Ines de Ramon ile mutlu bir beraberlik yaşıyor.





İLK ÜNLÜ ŞARKI, İLK ÜNLÜ AŞK

Biraz da ülkemizdeki magazin dünyasına bakalım... 90'lı yıllarda yıldızı parladı şarkıcı Burak Kut'un... "Benimle Oynama" adlı şarkısıyla ortalığı kasıp kavururken bir yandan da geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

İşte o dönemde, sinema ve TV dünyasının ünlü yıldızlarından Meltem Cumbul'a gönlünü kaptırdı. İkilinin romantizmi uzun süre gündemde kaldı. Sonra bütün gençlik aşkları gibi tarihe karıştı.

Burak Kut, 2011 yılından bu yana Cansen Yeni ile mutlu bir evlilik yaşıyor. Çiftin bir de küçük kızı var.





İKİSİ DE GENCECİK BİRER OYUNCUYDU

Bir zamanlar, daha gencecik birer yıldızken aşklarıyla dikkat çekenler arasında Hande Ataizi ve Fikret Kuşkan da yer alıyor.

Ataizi yıllar sonra artık Türkiye'nin önde gelen yıldızlarından biriyken "Kalbimi çalan ilk kişi Fikret'ti" diye durumu açıklamıştı.

Bu gençlik aşkı da çoktan tarihe karıştı. Hande Ataizi Fethi Pekin ile günler süren bir evlilik yaptı sonra boşandı. İkinci kocası Benjamin Harvey ile evliliğinden bir erkek evlat sahibi oldu. Fakat bu evlilik de 2018 yılında bitti. Fikret Kuşkan'a bakarsak... Oyuncu, ikinci evliliğini yaptığı Arsevi Özkara ile mutlu bir hayat sürdürüyor.