Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 15:54

'Ben artık evliyim, oyunculuk yapamam' demişti… Şöhret meğer ne de tatlıymış! Önce televizyona sonra da modelliğe geri döndü

#Kelly Brook#Jeremy Parisi#Model
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 15:54

Bir dönemin en ünlü modellerinden biriydi üstelik de kendini bu piyasaya genel kurallara uyarak değil tam tersi tüm bu kuralları yıkarak kabul ettirmişti. Kadınların sıfır beden olmaya zorlandığı, bu uğruda sağlığını kaybetme durumuna düştüğü moda sektöründe en tanınmış büyük beden modellerinden biri olmuştu.

Bu konuda çok zorlandı, adını duyurup ünlenmek ve mesleğinde iyi bir yere gelmek için çok çalıştı. Bu çabalarının karşılığını da dünya çapında ünlü bir model olarak aldı.

‘Ben artık evliyim, oyunculuk yapamam’ demişti… Şöhret meğer ne de tatlıymış Önce televizyona sonra da modelliğe geri döndü

İngiliz model Kelly Brook beden ölçülerine bakmaksızın modellikte çok başarılı olunca sadece bir iç çamaşırı modeli olmaktan da kurtuldu, her türlü marka ve modelde giysiyi tanıttı, en ünlü modaevlerinin defilelerinde podyumda yürüdü.

2022’de İtalyan eşi Jeremy Parisi ile evlenene kadar dört kez nişanlanıp evliliğin kıyısından dönen Kelly Brook evlendikten sonra kocasının İtalya’daki köyüne yerleşip zeytincilik ve çiftçilik yapmaya başlamıştı.

‘Ben artık evliyim, oyunculuk yapamam’ demişti… Şöhret meğer ne de tatlıymış Önce televizyona sonra da modelliğe geri döndü

İkili birlikte büyük bir mutluluk yaşıyor, doğanın içindeki bu rüya gibi köyde birlikte verdikleri aşk pozlarını paylaşıyordu.

Evlendikten sonra birçok kez “Ben artık evli bir kadınım, yerim kocamın yanı” diyen Kelly Brook bu kararından dönüp İngiltere televizyonlarında yayınlanan Survivor tarzı bir yapımda yarışmacı oldu.

 

Birçok kişi de ünlü modelin evlenip göz önünden çekildikten sonra azalan ününü yeniden canlandırmak istediğini, unutulma korkusuyla verdiği sözleri unuttuğunu söyleyerek onu eleştirdi.

‘Ben artık evliyim, oyunculuk yapamam’ demişti… Şöhret meğer ne de tatlıymış Önce televizyona sonra da modelliğe geri döndü

Bu yarışma programı sayesinde adından yeniden söz ettiren ve sık sık manşetlere çıkan Kelly Brook şimdi de iç çamaşırı modelliğine geri döndü.

‘Ben artık evliyim, oyunculuk yapamam’ demişti… Şöhret meğer ne de tatlıymış Önce televizyona sonra da modelliğe geri döndü

Ünlü model bir marka için yapılan reklam çekimlerinden bir pozu Instagram hesabından paylaşarak modelliğe geri döndüğünü de müjdelemiş oldu.

‘Ben artık evliyim, oyunculuk yapamam’ demişti… Şöhret meğer ne de tatlıymış Önce televizyona sonra da modelliğe geri döndü

Evli bir kadın olduktan sonra spot ışıklarının altından çekileceğini, oyunculuk yapmayacağını çünkü bir başka erkeği rol gereği bile olsa öpmek istemediğini söyleyen Kelly Brook modellik de yapmayacağını söylemişti ancak hem ekranlara hem de uzun süredir yapmadığı asıl mesleği olan modelliğe geri dönmüş oldu.

‘Ben artık evliyim, oyunculuk yapamam’ demişti… Şöhret meğer ne de tatlıymış Önce televizyona sonra da modelliğe geri döndü

