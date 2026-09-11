İki büyük acıyı arka arkaya yaşadılar... Ünlü kardeşler bir yıl içinde hem annesiz hem babasız kaldı

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Sadece bir yıl içinde hem annesiz hem babasız kalan bu iki ünlü kardeş Ben ve Casey Affleck.

Son zamanlarda Jennifer Lopez ile boşanmasıyla gündemde olan Ben Affleck'in annesini kaybettiği kısa süre önce duyuldu.

Fakat Affleck kardeşlerin babaları Timothy'nin de hayata veda ettiği bilinmiyordu.

Bu acı gerçeği de Casey Affleck, 38'nci Venedik Film Festivali sırasında Company adlı filmini tanıtırken açıkladı.

51 yaşındaki Casey Affleck, düzenlenen basın toplantısında "Bu film anneme ve babama adadım. Hem annemi hem de babamı bu yıl içinde kaybettim. Ve onlar benim için çok önemliydi" sözleriyle duyurdu.

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Casey Affleck, yönetmenliğini üstlendiği hem de önemli rollerinden birini üstlendiği Company filmi hakkında "Bu filmi onların da görmesini gerçekten isterdim. Ama bu olmadı" diye konuştu.

Affleck sözlerini "Sanırım onlar da bu filmi severdi" diyerek tamamladı sözlerini.

Casey Affleck'in bu filmi bunca önemsemesinin nedenlerinden biri de eski karısı Summer Phoenix ile evliliğinden dünyaya gelen Indiana ve Atticus'un da rol alması.

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Ben ve Casey Affleck kardeşlerin annesi Chris Anne Boldt, geçtiğimiz 2 Haziran'da pankreas kanseri nedeniyle hayata veda etmişti. Anne Affmeck, 83 yaşındaydı.

O dönemde gelen haberlere göre Chris Anne, uykusunda huzur içinde hayata veda etti.

Affleck, kardeşlerin babası Timothy'nin ne zaman öldüğü ise bilinmiyor. Tek bilinen bu yıl için de onun da bu dünyadan göçüp gittiği.

Chris Anne Boldt ile Timothy Affleck, boşanmış bir çiftti. Ünlü kardeşler Ben ve Casey'nin annesi geçtiğimiz haziran ayında hayata veda etti. Babaları Timothy de bu yıl öldü. Ama onun hayata veda ediş tarihi kesin olarak açıklanmadı.