İki büyük acıyı arka arkaya yaşadılar... Ünlü kardeşler bir yıl içinde hem annesiz hem babasız kaldı

Güncelleme Tarihi:
Sadece bir yıl içinde hem annesiz hem babasız kalan bu iki ünlü kardeş Ben ve Casey Affleck.
Son zamanlarda Jennifer Lopez ile boşanmasıyla gündemde olan Ben Affleck'in annesini kaybettiği kısa süre önce duyuldu.
Bu acı gerçeği de Casey Affleck, 38'nci Venedik Film Festivali sırasında Company adlı filmini tanıtırken açıkladı.
51 yaşındaki Casey Affleck, düzenlenen basın toplantısında "Bu film anneme ve babama adadım. Hem annemi hem de babamı bu yıl içinde kaybettim. Ve onlar benim için çok önemliydi" sözleriyle duyurdu.
Affleck sözlerini "Sanırım onlar da bu filmi severdi" diyerek tamamladı sözlerini.
Casey Affleck'in bu filmi bunca önemsemesinin nedenlerinden biri de eski karısı Summer Phoenix ile evliliğinden dünyaya gelen Indiana ve Atticus'un da rol alması.
O dönemde gelen haberlere göre Chris Anne, uykusunda huzur içinde hayata veda etti.
Affleck, kardeşlerin babası Timothy'nin ne zaman öldüğü ise bilinmiyor. Tek bilinen bu yıl için de onun da bu dünyadan göçüp gittiği.