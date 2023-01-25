Belki kasabadan şehre iner

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Oyuncu, “Gazeteciyi canlandırdığınız ‘Kurak Günler’ filminin devamı olacak mı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Sanmıyorum ama yönetmenin tercihi. Bakarsınız belki gazeteci kasabadan şehre iner.” (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Denizkızı sahilde

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, mayo markası Arena için objektif karşısına geçti. Denizkızı paletleriyle bir sahilde poz veren Şahika Ercümen bu kareyi Instagram hesabında takipçileriyle de paylaştı. Ünlü sporcunun bu karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Boks dersi alıyor

Oyuncu Yüsra Geyik, boks yapmaya başladı. Oyuncu, Herkül Fight Club’ta Gökhan Herkül’den boks dersleri anların videosunu hayranlarının beğenisine sundu. Geyik’in eğlenceli anları binlerce beğeni ve yorum aldı.

Şikago sokaklarında

Ebru Şahin önceki gün Şikago seyahatinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, NBA’de oynayan eşi Cedi Osman’ı fırsat buldukça ABD’de ziyaret ediyor.