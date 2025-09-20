Belki artÄ±k kim olduÄŸunu bile hatÄ±rlamÄ±yor... Ama babamÄ±z gÃ¼lmeyi unutmadÄ±

Haberin DevamÄ±

ÃœnlÃ¼ bir oyuncu olduÄŸunu, konuÅŸmayÄ±, Ã§ok sevdiÄŸi kitaplarÄ± okumayÄ± kÄ±sacasÄ± eskiden yaptÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyi yapamaz hale geleceÄŸini bundan 10 yÄ±l Ã¶nce birisi sÃ¶yleseydi kimse inanmazdÄ±.

Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar Willis'in yakalandÄ±ÄŸÄ± frontotemporal demans nedeniyle gerÃ§ek oldu. Ãœstelik de bu kadar erken bir yaÅŸta.

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili bu olumsuzluk yÃ¼zÃ¼nden kariyerine de erken veda eden Willis, karÄ±sÄ± Emma Heming'in anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re artÄ±k ailesiyle birlikte bile yaÅŸamÄ±yor.

Ä°ki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± ve karÄ±sÄ± Emma'nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin yakÄ±nlarÄ±nda baÅŸka bir evde hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor Willis. Basit gÃ¼nlÃ¼k ihtiyaÃ§larÄ± da bakÄ±mÄ± da bu iÅŸle gÃ¶revli bir ekip tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor.

ARTIK BAÅžKA EVDE AMA HEM ESKÄ° HEM YENÄ° KARISI VE KIZLARI HEP ONUNLAÂ

Ama elbette ailesi onu terk etmiÅŸ deÄŸil. Emma Heming'in sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re hem kendisi hem de kÄ±zlarÄ± Mabel ve Evelyn onu her gÃ¼n ziyaret ediyor... HayatÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Sadece onlar deÄŸil eski karÄ±sÄ± Demi Moore ve onunla evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ± Rumer, Tallulah ve Scout da. Hatta Rumer Willis'in kÄ±zÄ±, 70 yaÅŸÄ±na giren Bruce Willis'in ilk torunu Luetta da ziyaretÃ§iler arasÄ±nda.

O anlarda Ã§ektikleri fotoÄŸraflarÄ± da sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfalarÄ±ndan paylaÅŸÄ±yor aile Ã¼yeleri... Ä°ÅŸte bunlara yeni bir halka da Willis'in Demi Moore ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zlarÄ±ndan Scout tarafÄ±nan eklendi.

BÄ°R KIZI BÄ°R YANINDA, DÄ°ÄžERÄ° Ã–BÃœR YANINDA

AslÄ±nda hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ilk dÃ¶neminde Ã§ekilen ve ailesi tarafÄ±ndan sosyal medyada paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraflarÄ±nda o Ã¼nlÃ¼ gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n oluyordu.

Ama sonra yanÄ±nda bir ÅŸofÃ¶rle sokaklarda gezinti yaparken Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde ise o gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼n yerini donuk bir ifade almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ÅŸte kÄ±zÄ± Scout'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± o aile pozunda Bruce Willis'in yÃ¼zÃ¼nÃ¼n yine gÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

YakÄ±nlarÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re artÄ±k eskisi kadar konuÅŸmayan, Ã§ok sevdiÄŸi kitap okuma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir kenara bÄ±rakan, Ã¼nlÃ¼ bir oyuncu olduÄŸunu hatÄ±rlamayan hatta bazen bazÄ± aile Ã¼yelerini bile tanÄ±yamayan Willis, gÃ¼lmeyi unutmamÄ±ÅŸtÄ±!

Oyuncunun kÄ±zlarÄ±ndan Scout'un geÃ§en yaz mevsiminin bir dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda Willis'in bÃ¶ylesine gÃ¼lÃ¼msemesi hayranlarÄ±nÄ±n da iÃ§ini Ä±sÄ±ttÄ±.

O karede bir yanÄ±nda Scout, diÄŸer yanÄ±nda Tallulah ile gÃ¶rÃ¼len Willis'in ikisine de sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve ne kadar mutlu olduÄŸu gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±.

ARTIK BAKICILARINA EMANET

Bruce Willis'in karÄ±sÄ± Emma'nÄ±n "Bruce artÄ±k bizimle birlikte yaÅŸamÄ±yor... Bu benim hayatÄ±mda verdiÄŸim en zor karardÄ±. Ama eminim Bruce da kÄ±zlarÄ±mÄ±zÄ±n iyiliÄŸi iÃ§in bunu isterdi" demesi, oyuncunun hayranlarÄ±nÄ±n yÃ¼reÄŸine bir ok gibi saplanmÄ±ÅŸtÄ±.

BazÄ±larÄ± karÄ±sÄ±nÄ±n onu bir kenara attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerken bazÄ±larÄ± da hem onun hem de ailesi iÃ§in en doÄŸrusunun bu olduÄŸunu savunmuÅŸtu.

KarÄ±sÄ± Emma'nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Bruce Willis'in fiziksel saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda sorun yok. Fakat demans yÃ¼zÃ¼nden biliÅŸsel yetenekleri giderek kÃ¶reliyor. Bunun Ã¶ncesinde yayÄ±lan haberler de bunu doÄŸrular nitelikteydi.

ÃœNLÃœ BÄ°R OYUNCU OLDUÄžUNU BÄ°LE HATIRLAMIYOR

Demans hastalÄ±ÄŸÄ±yla boÄŸuÅŸan Willis ile ilgili yeni bir iddia dolaÅŸÄ±yor ortalÄ±kta.

Buna gÃ¶re bugÃ¼ne Moonlighting ile parlattÄ±ÄŸÄ± kariyeri boyunca Zor Ã–lÃ¼m, AltÄ±ncÄ± His, Ucuz Roman gibi filmlerle sÃ¼rdÃ¼ren Willis, artÄ±k oyunculuk konusunda yaÅŸayan bir efsane olduÄŸunu bile hatÄ±rlamÄ±yor.

70 yaÅŸÄ±ndaki Willis'in kariyerinre yÄ±ldÄ±zlaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan Moonlighting (Mavi Ay) adlÄ± dizinin yaratÄ±cÄ±sÄ± Glenn Gordon Caron'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Willis, neden peÅŸinde sÃ¼rekli fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bile artÄ±k anlayamÄ±yor.

Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Willis artÄ±k nadiren konuÅŸuyor... Ki zaten Ã§ocukluk ve genÃ§liÄŸinde Willis'in bir kekemelik sorunu vardÄ±. Caron, Willis'in eskiden Ã§ok okuyan biri olduÄŸunu ama artÄ±k okumadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ±.

YAÅžAM SEVÄ°NCÄ°NÄ° YÄ°TÄ°RMESÄ°N DÄ°YE AÄ°LESÄ° SEFERBER OLDU

Daha da kÃ¶tÃ¼sÃ¼ yine onun anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re geniÅŸ ailesinin gÃ¶sterdiÄŸi bÃ¼tÃ¼n sevgiye ve ilgiye raÄŸmen Willis'in yaÅŸam sevinci de parmaklarÄ±nÄ±n arasÄ±ndan kayÄ±p gitti.

Glenn Caron, Willis'in artÄ±k oyunculuk konusunda yaÅŸayan bir efsane olduÄŸunun bile farkÄ±na varamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Bruce Willis, hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana karÄ±sÄ± Emma Heming, eski karÄ±sÄ± Demi Moore ve her iki evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen beÅŸ kÄ±zÄ± tarafÄ±ndan sevgi Ã§emberine alÄ±ndÄ±. GeniÅŸ ailesi Ã¼nlÃ¼ oyuncuyu hayata baÄŸlÄ± tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.

GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bu sevgi ve Ã¶zel bakÄ±m bile Bruce Willis'in yakalandÄ±ÄŸÄ± hastalÄ±ÄŸÄ±n doÄŸal seyrini deÄŸiÅŸtirmeye yetmiyor.

HAFIZA VE KONUÅžMA SORUNLARI SETTE ANLAÅžILIYORDU

Willis'in demansa yakalandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ktan sonra onunla ilgili bazÄ± haberler de duyulmaya baÅŸladÄ±. AslÄ±nda oyuncunun hafÄ±zayla ilgili bir sorunu olduÄŸunu set arkadaÅŸlarÄ± Ã§oktan fark etmiÅŸ.. Hatta iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± da konuÅŸmasÄ±ndaki deÄŸiÅŸimi.

Ama Willis, bu sorunlara raÄŸmen deyim yerindeyse kanÄ±nÄ±n son damlasÄ±na kadar Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmiÅŸ.

Willis, 2022 ile 2023 arasÄ±nda Detective Knight adlÄ± dizide oynadÄ±... Yine 2023 yÄ±lÄ±nda Assassin adlÄ± baÅŸka bir yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Bruce Willis'in hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtileri Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nmeyecek gibi de deÄŸildi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ diyaloglarÄ± ve repliklerini bir tÃ¼rlÃ¼ aklÄ±nda tutamÄ±yordu.

DiÄŸer yandan da Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± o kadar Ã§ok istiyordu ki bunun iÃ§in yÃ¶netmene rica ederek kendisine yardÄ±mcÄ± olacak bir yÃ¶ntem buldu.

REPLÄ°KLERÄ° KULAKLIK ARACILIÄžIYLA KENDÄ°SÄ°NE Ä°LETÄ°LDÄ°

Ä°ÅŸte bunu da Willis'in karÄ±sÄ± Emma Heming Willis, yakÄ±n zamanda piyasaya Ã§Ä±kacak olan The Unexpected Journey adlÄ± kitabÄ±nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.



Emma Heming Willis'in kitabÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Bruce Willis, artÄ±k hayatÄ±nÄ± etkileyen hafÄ±za sorunlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden yapÄ±mlardaki repliklerini bir tÃ¼rlÃ¼ ezberleyemiyordu. Ä°ÅŸte bunun iÃ§in de bir yÃ¶ntem Ã¶nerdi...

Ã–ncelikle diyaloglarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Geri kalanlar konusunda da kendisine bir kulaklÄ±k aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bu replikleri aktaracak gÃ¼venilir bir kiÅŸinin iÅŸe alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Ã–zetle Bruce Willis, yÃ¶netmenlerin de onayÄ±yla artÄ±k hatÄ±rlayamadÄ±ÄŸÄ± repliklerini kullanabilmek iÃ§in bÃ¶yle bir yÃ¶ntem buldu. Ama kendisi ne kadar direnirse dirensin zorunlu emeklilikten kaÃ§amadÄ±.

Bruce Willis'i eski karÄ±sÄ± Demi Moore da yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor.





Ãœn bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Rumer sayesinde dede olma sevincini de yaÅŸadÄ± Willis. Minik Louetta da onun daimi ziyaretÃ§ileri arasÄ±nda.Â