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Beline kuşağını sardı... Annesi de hazinenin anahtarını ona vermiş

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#Prenses Leonor#Kraliçe Letizia#Kral Felipe
Beline kuşağını sardı... Annesi de hazinenin anahtarını ona vermiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 14:34

Dünyanın en göz önünde insanlarından biri İspanya'nın gelecekteki kraliçesi, Asturias Prensesi Leonor…

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Bu ayın sonunda 21 yaşına girecek olan Leonor, sıradan bir öğrenci olmaya çalıştığı üniversite hayatına kısa bir ara verip ailesiyle birlikte bir etkinliğe gitti dün gece.

Beline kuşağını sardı... Annesi de hazinenin anahtarını ona vermiş
Kendi unvanına ithaf edilen Asturias Prensesi Ödülleri için bugün (23 Ekim) ilk kez yalnız başına konuklarını ağırlayacak olan Leonor, ödüller kapsamında düzenlenen bir konsere katıldı.

Babası Kral Felipe, annesi Kraliçe Letizia, kardeşi Infanta Sofia ile birlikte her yıl törenden bir gün önce gerçekleşen konser için bütün aile büyük bir özenle hazırlandı.

Beline kuşağını sardı... Annesi de hazinenin anahtarını ona vermiş
Giyim kuşam konusunda zaten iddialı olan Kraliçe Letizia bu geleneğini bozmadı. Felipe de her zamanki gibi gayet şıktı.
Beline kuşağını sardı... Annesi de hazinenin anahtarını ona vermiş
Genellikle ablasından uzun boylu olduğu gerçeği fazla dikkat çekmesin yani Leonor'u gölgede bırakmaması için topuklu ayakkabı giymesine izin verilmeyen Sofia bile bu kuralı bozdu.

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Ailenin içindeki en dikkat çeken kişi ise son dönemde gittiği her yerde öne çıkan Leonor oldu.

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Beline kuşağını sardı... Annesi de hazinenin anahtarını ona vermiş
Siyah pantolon ve siyah ceketten oluşan kıyafetini aynı renk bir kuşakla tamamladı Leonor. Saçlarını da açık bırakan Prenses'le ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise kulağındaki küpeler oldu.

Çünkü genellikle fazla dikkat çekmeyen takılar kullanan Leonor bu kez annesi Letizia'ya ait olan iri ve pırlanta taşlı yuvarlak küpeleri takmıştı.

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Beline kuşağını sardı... Annesi de hazinenin anahtarını ona vermiş
Bu şekilde de gecede her zamankinden farklı tarzıyla dikkat çekip ışıldayan kişi oldu.

 

 

 

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#Prenses Leonor#Kraliçe Letizia#Kral Felipe

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