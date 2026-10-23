Beline kuşağını sardı... Annesi de hazinenin anahtarını ona vermiş

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Bu ayın sonunda 21 yaşına girecek olan Leonor, sıradan bir öğrenci olmaya çalıştığı üniversite hayatına kısa bir ara verip ailesiyle birlikte bir etkinliğe gitti dün gece.

Kendi unvanına ithaf edilen Asturias Prensesi Ödülleri için bugün (23 Ekim) ilk kez yalnız başına konuklarını ağırlayacak olan Leonor, ödüller kapsamında düzenlenen bir konsere katıldı.

Babası Kral Felipe, annesi Kraliçe Letizia, kardeşi Infanta Sofia ile birlikte her yıl törenden bir gün önce gerçekleşen konser için bütün aile büyük bir özenle hazırlandı.

Giyim kuşam konusunda zaten iddialı olan Kraliçe Letizia bu geleneğini bozmadı. Felipe de her zamanki gibi gayet şıktı.

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Genellikle ablasından uzun boylu olduğu gerçeği fazla dikkat çekmesin yani Leonor'u gölgede bırakmaması için topuklu ayakkabı giymesine izin verilmeyen Sofia bile bu kuralı bozdu.

Ailenin içindeki en dikkat çeken kişi ise son dönemde gittiği her yerde öne çıkan Leonor oldu.

Siyah pantolon ve siyah ceketten oluşan kıyafetini aynı renk bir kuşakla tamamladı Leonor. Saçlarını da açık bırakan Prenses'le ilgili en çok dikkat çeken ayrıntı ise kulağındaki küpeler oldu.

Çünkü genellikle fazla dikkat çekmeyen takılar kullanan Leonor bu kez annesi Letizia'ya ait olan iri ve pırlanta taşlı yuvarlak küpeleri takmıştı.

Bu şekilde de gecede her zamankinden farklı tarzıyla dikkat çekip ışıldayan kişi oldu.