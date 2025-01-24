Belgeselde hüzün başarı ve lezzet var

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İngiltere’de başarılara imza atan şef Hüseyin Özer’in hayatını konu alan belgesel “Husin”in galası önceki akşam Özdilek AVM’de gerçekleşti. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Erol Koçan’ın üstlendiği film, sokak çocukluğundan İngiltere kraliyet ailesine Türk yemeklerini yapan ünlü bir şefin enteresan hayat hikayesini anlatıyor.

Hüseyin Özen, “Beni Türkiye yetiştirdi ve ‘Türkiye’yi yurtdışında en yüce şekilde temsil etmeliyim’ diyerek yola çıktım. Kraliyet ailesi benim yemeklerimi çok sever. Ben de onlara özel sunum hazırlarım. Benim de onlara saygım sonsuzdur. Bu yolculuğumda acı, hüzün, başarı ve lezzet var” dedi.