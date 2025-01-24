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Belgeselde hüzün başarı ve lezzet var

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#Hüseyin Özer#Husin#Erol Koçan
Belgeselde hüzün başarı ve lezzet var
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2025 14:29

Ünlü Türk şef Hüseyin Özer’in hayatını anlatan “Husin” belgeseli İngiltere’den sonra Türkiye’de gösterildi. Özer, “Bu yolculukta acı, hüzün, başarı ve lezzet var” dedi.

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İngiltere’de başarılara imza atan şef Hüseyin Özer’in hayatını konu alan belgesel “Husin”in galası önceki akşam Özdilek AVM’de gerçekleşti. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Erol Koçan’ın üstlendiği film, sokak çocukluğundan İngiltere kraliyet ailesine Türk yemeklerini yapan ünlü bir şefin enteresan hayat hikayesini anlatıyor.

Belgeselde hüzün başarı ve lezzet var

Hüseyin Özen, “Beni Türkiye yetiştirdi ve ‘Türkiye’yi yurtdışında en yüce şekilde temsil etmeliyim’ diyerek yola çıktım. Kraliyet ailesi benim yemeklerimi çok sever. Ben de onlara özel sunum hazırlarım. Benim de onlara saygım sonsuzdur. Bu yolculuğumda acı, hüzün, başarı ve lezzet var” dedi.
Belgeselde hüzün başarı ve lezzet var

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#Hüseyin Özer#Husin#Erol Koçan

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