Belçim Bilgin ile Mehmet Günsür 14 yıl sonra bir arada

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FİLMDEN SONRA DİZİDE

2011 yılında seyirciyle buluşan ve etkileyici bir aşk öyküsünü konu alan “Aşk Tesadüfleri Sever” filminin unutulmaz ikilisi, 14 yıl sonra “Annem Ankara” setinde buluştu.

Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür’ün dizi setinden gelen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkilinin aynı projede yer alması hayranlarını heyecanlandırdı.

PSİKOLOJİK DERİNLİĞİ VAR

Bilgin, Kanal D’de yayınlanan “Annem Ankara”nın oyuncu kadrosuna ‘Sevinç’ rolüyle dahil oldu. Olayların akışını değiştirecek kritik bir rolü olan ünlü oyuncu, şöyle konuştu:



“Çok uzun zaman sonra bu kadar dokunaklı, her karakterin bir sürü yönüyle ele alındığı, psikolojik derinliği olan bir projede olmak harika.”

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