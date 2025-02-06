×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Belçim Bilgin ile Mehmet Günsür 14 yıl sonra bir arada

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Belçim Bilgin#Mehmet Günsür
Belçim Bilgin ile Mehmet Günsür 14 yıl sonra bir arada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 08:01

2011 yapımı “Aşk Tesadüfleri Sever” filminde başrolü paylaşan Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür, yıllar sonra “Annem Ankara” setinde bir araya geldi.

Haberin Devamı

FİLMDEN SONRA DİZİDE

2011 yılında seyirciyle buluşan ve etkileyici bir aşk öyküsünü konu alan “Aşk Tesadüfleri Sever” filminin unutulmaz ikilisi, 14 yıl sonra “Annem Ankara” setinde buluştu.

Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür’ün dizi setinden gelen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkilinin aynı projede yer alması hayranlarını heyecanlandırdı.

Belçim Bilgin ile Mehmet Günsür 14 yıl sonra bir arada

PSİKOLOJİK DERİNLİĞİ VAR

Bilgin, Kanal D’de yayınlanan “Annem Ankara”nın oyuncu kadrosuna ‘Sevinç’ rolüyle dahil oldu. Olayların akışını değiştirecek kritik bir rolü olan ünlü oyuncu, şöyle konuştu:

“Çok uzun zaman sonra bu kadar dokunaklı, her karakterin bir sürü yönüyle ele alındığı, psikolojik derinliği olan bir projede  olmak harika.”

Haberin Devamı

Belçim Bilgin ile Mehmet Günsür 14 yıl sonra bir arada

Haberle ilgili daha fazlası:
#Annem Ankara#Belçim Bilgin#Mehmet Günsür

BAKMADAN GEÇME!