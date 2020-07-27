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Televizyon
Haber Giriş: 27.07.2020 - 08:09,Son Güncelleme:

Belçim Bilgin, Hekimoğlu kadrosunda

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Belçim Bilgin, Hekimoğlu kadrosunda
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KANAL D’nin sevilen dizisi ‘Hekimoğlu’nun çekimleri başladı. Dizinin kadrosuna Belçim Bilgin, konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Bilgin, Hekimoğlu’nun eski karısı avukat Selin Kurt karakterini canlandıracak. Dizinin 16’ncı bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan oyuncunun karakteri Selin, boşandıktan 5 yıl sonra yeni kocasının hastalığı nedeniyle Hekimoğlu’nun karşısına çıkacak. Selin’in gelişiyle hastanede de dengeler değişecek. Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı “Hekimoğlu”, yeni bölümleriyle yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

Belçim Bilgin, Hekimoğlu kadrosunda


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