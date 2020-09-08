Belçim Bilgin: Güçlü bir karakterle dönüyorum

Dizinin yeni bölüm kadrosuna sevilen oyuncu Belçim Bilgin, dahil oldu. Yapımda Ateş Hekimoğlu’nun eski eşi avukat Selin olarak karşımıza çıkacak olan oyuncu, “Selin’in gelmesiyle Hekimoğlu’nda hiç beklenmedik olaylar yaşanacak” dedi.



Sabırsızlanıyorum

Dizinin uyarlandığı “House M.D.”nin de büyük bir hayranı olan oyuncu, “Hekimoğlu”na dahil olmasıyla ilgili şunları söyledi: “Çok güzel bir ekiple, çok güzel yapılan bir işin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Profesyonel, işine tüm varlığıyla sahip çıkan insanlarla aynı seti paylaşmayı büyük bir şans olarak görüyorum. Selin çok güçlü, zeki, kendine güvenen bir kadın. Türk televizyonlarına böyle bir karakterle dönmüş olmak beni ayrıca mutlu ediyor. Heyecanımı izleyici ile paylaşmak için sabırsızlanıyorum.”





