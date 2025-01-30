Belçim Bilgin Annem Ankara'da

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DENGELERİ DEĞIŞTİRECEK!

Dizinin bölüm arkası tanıtımında sürpriz bir isim yer aldı. ‘Sevinç’ karakteriyle 9.bölüm itibariyle Annem Ankara’da izleyici karşısına çıkacak olan Belçim Bilgin’in dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu.



Başak Angigün’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Faruk Teber’in yaptığı, BKM imzalı Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür'ün yanı sıra; Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak,Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.Annem Ankara, her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.