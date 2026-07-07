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Beklenen pozlar 4 sene sonra geldi: Ünlü çiftin aşkı artık Instagram onaylı!

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#Brad Pitt#Ines De Ramon#Taylor Swift Travis Kelce
Beklenen pozlar 4 sene sonra geldi: Ünlü çiftin aşkı artık Instagram onaylı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 07:23

Ünlü şarkıcı Taylor Swift ve Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce’nin geçtiğimiz cuma akşamı New York’ta düzenlenen düğününe adeta yıldız yağdı. Müzik, sinema ve moda dünyasının birçok ünlü ismi bu düğüne katılmak için şehre akın etti.

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Gelin ve damattan henüz tek kare fotoğraf bile gelmemişken düğüne katılan ünlü isimlerin fotoğrafları ise şimdilik hayranlar için tek teselli durumunda.

Bu özel düğünden paylaşılan iki fotoğraf ise uzun süredir bekleniyordu ve yarattığı heyecan da bu beklenti kadar büyük oldu.

Beklenen pozlar 4 sene sonra geldi: Ünlü çiftin aşkı artık Instagram onaylı

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Brad Pitt ve Ines de Ramon'un aşkı, Taylor Swift'in Travis Kelce ile New York'ta gerçekleşen yıldızlarla dolu düğününden paylaşılan tatlı fotoğraflarla Instagram'da resmen duyurulmuş oldu.

2022'den beri birlikte olan çift, kuaför Laurie Zanoletti'nin Instagram'da paylaştığı fotoğraflara göre, cuma günü Madison Square Garden'a gitmeden önce uyumlu, tamamen siyah kıyafetler içinde birbirlerine sarılmış haldeydi.

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Beklenen pozlar 4 sene sonra geldi: Ünlü çiftin aşkı artık Instagram onaylı

62 yaşındaki Pitt, klasik bir takım elbise ve papyon takarken, görünümünü siyah güneş gözlüğüyle tamamladı. 33 yaşındaki de Ramon ise dantelli, vücuda oturan bir elbise giydi ve damla şeklinde küpeler taktı. Ünlü mücevher tasarımcısının saçları yüksek bir at kuyruğu şeklinde toplanmıştı.

Zanoletti hem de Ramon'un hem de Pitt'in saçlarını şekillendirirken, George Cortina düğün görünümlerini hazırladı ve Charlie Riddle makyajlarını yaptı.

Beklenen pozlar 4 sene sonra geldi: Ünlü çiftin aşkı artık Instagram onaylı

Zanoletti, paylaşımının altına "En sevdiğim aşıklar Ines de Ramon ve Brad Pitt, New York'ta inanılmaz bir an için birlikteler" diye yazdı.

Beklenen pozlar 4 sene sonra geldi: Ünlü çiftin aşkı artık Instagram onaylı

Ines de Ramon, bu fotoğrafları hikayesinde yeniden paylaştı, esmer güzeli bugüne kadar Pitt'in fotoğraflarını Instagram’ında hiç paylaşmamıştı. De Ramon sevgilisiyle fotoğraflarını gelin Taylor Swift'in "Lover" şarkısı eşliğinde paylaştı ve paylaşımına bir de kırmızı bir kalp emojisi kondurdu.

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Sosyal medya çağında ünlü ünsüz birçok çift uzunca bir süredir ilişkilerini Instagram’dan paylaştıkları aşk pozlarıyla duyuruyor ve bir anlamda bu aşka “resmiyet” katıyor.

Beklenen pozlar 4 sene sonra geldi: Ünlü çiftin aşkı artık Instagram onaylı

Bu pozlar da ilişkilerinde 4 yılı devirmeye hazırlanan Brad Pitt – Ines de Ramon çifti için bir ilk oldu.

Çiftin uzun yıllara dayanan bir ilişkisi olmasına ve bu ilişki gayet sağlam görünmesine rağmen Pitt ve Ines de Ramon için evlilik şu an gündemde değil.

Esmer güzelinin Brad Pitt’in ailesiyle dahi çok yakın olduğu, herkesin onu artık aileden gördüğü ve gelin olarak davrandığı söyleniyor.

Beklenen pozlar 4 sene sonra geldi: Ünlü çiftin aşkı artık Instagram onaylı

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Ancak söylenenlere göre Brad Pitt için evlilik henüz bir seçenek değil ve yıldız oyuncu ilişkiyi bu şekilde sürdürmeye devam etmek istiyor.

Brad Pitt Angelina Jolie ile uzun süredir devam eden boşanma davasını Aralık 2024'te sonuçlandırdı ve sekiz yıldan fazla süren bu dava iki tarafı da bir hayli yıprattı. Davayı Angelina Jolie, evliliklerini feshetmek için Eylül 2016'da dava açmıştı. İlerleyen yıllar eski aşıkların bitmeyen hukuk savaşına sahne oldu…

Beklenen pozlar 4 sene sonra geldi: Ünlü çiftin aşkı artık Instagram onaylı

Ines De Ramon da 2019'da “Vampire Diaries” oyuncusu Paul Wesley ile sessizce evlenmiş, ancak üç yıldan fazla süren evliliğin ardından çift 2022'de ayrılmıştı.

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Brad Pitt ve Ines de Ramon’un ilişkisi de Kasım 2022’de başladı. Başlarda basının yoğun ilgisinden kaçan çift ilk kırmızı halı pozlarını 2024’te Venedik Film Festivali’nde vermişti.

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#Brad Pitt#Ines De Ramon#Taylor Swift Travis Kelce

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