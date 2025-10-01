Beklenen oldu, hemen mahkemeye koştu… 19 yıllık evlilik resmen bitti… ‘Sen başına gelen en güzel şeyi kaybettin!’

Haberin Devamı

Nicole Kidman, eşi Keith Urban’dan ayrıldığı haberinin gelmesinin hemen sonrasında mahkemeye giderek boşanma davasını açtı.

19 yıllık evli çiftin yollarını ayırdığı haberi dün gündeme bomba gibi düşmüştü.

AYRILIK HABERİNDEN BİR GÜN SONRA HEMEN MAHKEMEYE KOŞTU

Evliliği bitiren tarafın Keith Urban olduğu söylense de mahkemeye gidip dava açan taraf Nicole Kidman oldu.

Mahkeme belgelerine göre Kidman dilekçeye ayrılık gerekçesi olarak “şiddetli geçimsizlik” yazmış ve ayrılık tarihlerini de boşanma haberinin geldiği tarih yani 30 Eylül olarak belirtmişti.

Boşanma başvurusunun en önemli detayı çiftin 17 ve 14 yaşındaki kızları Sunday Rose ve Faith Margaret’ın durumu oldu. Nicole Kidman çocuklarının yanında kalmalarını, onların "birincil ikametgah ebeveyni" olmayı talep etti.

İKİ KIZI İÇİN SAVAŞACAK

Belgelerde ayrıca, "Tarafların bir Evlilik Fesih Sözleşmesi ve onay için mahkemeye sunulacak bir Mutabık Kalınan Ebeveynlik Planı imzalamaları bekleniyor" ifadesi yer alıyor.

Nicole Kidman kızlarının tatillerini nasıl geçireceklerinden, hangi ebeveynin "önemli kararları" alma hakkına sahip olduğuna kadar her detayın yer aldığı 13 sayfalık bir planı da mahkemeye sundu.

Boşanma davasının bir önemli detayı da 19 yıllık evlilikleri süresince çok sayıda mülk ve devasa bir servet edinen çiftin bunları nasıl bölüşeceği olacak.

SERVETLERİNİ NASIL PAYLAŞACAKLAR?

Nicole Kidman ve Keith Urban’ın evlenmeden önce imzaladıkları bir evlilik sözleşmesi olduğu ve mal paylaşımlarını buna göre yapacakları biliniyor.

Aslında mahkemeye giden taraf Oscar’lı oyuncu olsa da evliliği bitiren taraf Keith Urban olmuştu. Hatta Nicole Kidman’ın bu ayrılığı istemediği ve evliliğini kurtarmak için büyük bir mücadele verdiği de söylendi.

Eski aşıkların yaz başından beri ayrı yaşadıkları ve Keith Urban’ın çoktan aile evlerinden ayrılıp kendine başka bir ev tuttuğu da konuşuluyor.

Oldukça mutlu bir görüntü çizen çiftin neden ayrıldığı ise henüz bir muamma…

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI İLK İŞARETİ VERMİŞTİ

Aslında ayrılığın ilk işareti sosyal medyadan gelmişti… Nicole Kidman 19’uncu evlilik yıl dönümlerinde, her sene olduğu gibi kocası Keith Urban için duygu dolu bir paylaşım yapmış, bu yıl ilk kez Keith Urban yıl dönümlerinde hiçbir şey paylaşmayarak herkesi şaşırtmıştı.

Ünlü şarkıcının tek yaptığı karısının paylaşımına basitçe bir kalp emojisiyle cevap vermek olmuştu…

Öte yandan daha ayrılığın üzerinden bir gün geçmişken Keith Urban'ın Nicole Kidman'dan ayrılır ayrılmaz Nashville'de "başka bir kadınla" birlikte olmaya başladığı konuşuluyor.

KARISINI BIRAKIR BIRAKMAZ BİR BAŞKASININ KOLLARINA KOŞMUŞ!

Yani bu ayrılık aslında dedikodularda duyulduğu gibi yaz aylarında yaşanmış ve ünlü şarkıcı çoktan yoluna devam etmiş gibi görünüyor…

Nicole Kidman’ın da bunu bildiği zaten çiftin yaşadıkları Nashville'de herkesin bunu konuştuğu ve olayın duyulmamasının imkansız olduğu da söyleniyor. Bunun bir aldatma mı yoksa ayrılık sonrası yelken açılan yeni bir aşk mı olduğu şimdilik belli değil.







KENDİ HAYRANLARI BİLE ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Fakat bu ayrılık ve “üçüncü bir kişi” söylentileri daha şimdiden Keith Urban’ın kendi hayranlarını bile deyim yerindeyse çileden çıkarmış durumda.

Ünlü şarkıcının sosyal medya hesapları dünden beri "Çıldırdın mı? Nicole tam bir bebek. Muhteşem bir efsaneye, onun gibi bir kadına sahip olduğun için çok şanslı olmalısın", "Üzgünüm, başına gelen en güzel şeyi kaybettin”, "Nicole hayatını kurtardı ve sen ona borcunu böyle mi ödüyorsun?" gibi yorumlarla dolup taşıyor.

"HAYATINI KURTARAN KADINA BORCUNU BÖYLE Mİ ÖDEDİN?"

Ketih Urban’ın Nicole Kidman’la evlenmeden önce alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu ve yok oluşun eşiğinde yaşadığı herkes tarafından bilinen bir gerçekti… Çift bir araya geldikten sonra Nicole Kidman kocasını kurtarmak için çok çabaladı.

Hatta Keith Urban da bu gerçeği itiraf etmiş, karısının çabası olmasa bugünlere asla gelemeyeceğini itiraf etmişti. Ünlü çiftin evlilik sözleşmelerinde bile bu konuda bir madde olduğu, Keith Urban’ın evli kaldıkları her yıl için uyuşturucu kullanmadığı sürece çok yüklü bir para alacağı bile ortaya çıkmıştı…