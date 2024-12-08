Beklenen gün geldi... Pantene Altın Kelebek bu akşam 50’nci kez sahiplerini buluyor!

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CANLI YAYINLA EKRANDA

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye’nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödülleri, 50’nci kez düzenleniyor.

Tören, Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek. Heyecanla beklenen gece, kırmızı halı seremonisiyle başlayacak. Teve2, D-Smart ve Dream Türk ışıltılı töreni saat 19.00’dan, Kanal D de 19.30’dan itibaren canlı olarak yayınlayacak.

ÇOK ÖZEL ŞOVLAR

Çağla Şıkel ve Cem Davran’ın sunacağı 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin yıldız isimlerini bir araya getirecek. Sahne gösterileriyle her yıl büyük beğeni toplayan tören için bu yıl da çok özel şovlar hazırlandı.

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GÖRKEMLİ AÇILIŞ

◊ Ömer Yeşilbaş’ın kurduğu Dans Fabrika, gece için 120 dansçısıyla çok özel bir açılış gösterisi hazırladı. Görkemli şovda 70’lerden 80’lere, 90’lardan 2000’lere farklı dönemlere damga vurmuş müziklere HT Film imzalı kostümler, dekorlar ve ışık şovları eşlik edecek.

Popun kraliçesi Hande Yener, gece için çok özel bir şov hazırladı. “Sebastian”, “Benden Bir Tane Daha Yok”, “Sopa” ve “Ben Senin Delinim” şarkılarını seslendirecek sanatçıya dansçıları da özel koreografilerle eşlik edecek.

ALTIN DÜET

Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin, altın şarkılarını bu kez Pantene Altın Kelebek sahnesinde seslendirecek. Sahnede “Söyle Canım” ve “Sevdan Olmasa” şarkılarını yorumlayacak usta sanatçı, “Bir de Bana Sor”u da müzik dünyasının son dönemdeki yıldız isimlerinden Selin Geçit’le birlikte söyleyecek.

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Komedi ustası Ata Demirer, 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’ne hem esprileriyle hem de seslendireceği sürpriz şarkılarla renk katacak.

Engelsiz yayın

50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, görme ve işitme yetisi kaybı bulunan bireyler tarafından Demirören Medya dijital kanalları aracılığıyla takip edilebilecek. Tören simultane işaret dili çevirisiyle Teve2, Dream Türk, D-Smart DiziSmart Max kanallarında ve Kanal D ile Teve2’nin X hesaplarında, sesli betimlemeler ve simultane işaret çevirisi ile Hürriyet YouTube, Teve2 YouTube, Dsmartdunyasi YouTube kanallarında, hurriyet.com.tr, kanald.com.tr, teve2.com.tr ve hurriyet.com.tr/kelebek üzerinden canlı olarak yayınlanacak.