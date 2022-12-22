Beklenen gün geldi... Miras açıklandı!

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Dizinin yeni bölümünde;

Miras yüzünden Doruk ile karşı karşıya gelen Sitare, son kozunu oynadı. İlaç içen ve zehirlenen Sitare, Zeynep'i arayarak durumunu haber verdi.

Her şeyden habersiz bir şekilde kapıya gelen Doruk, Sitare'yi yarı baygın buldu.

SİTARE ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ambulansla hastaneye götürülen Sitare yoğun bakıma alındı. Uyanır uyanmaz ise ilk görmek istediği Ozan oldu.

Sitare'nin başından ayrılmayan Zeynep, doktorun 'hasta neyiniz oluyor?' sorusuna 'Annem' yanıtını verdi.

'KIZINIZ SİZİN İÇİN ÇOK ENDİŞELENDİ'- İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'TÜRKAN, ZEYNEP'İ DÖVDÜ'

Zeynep'i görmek için eve gelen Doruk'un karşısına Kadir çıktı. Kadir, Doruk'a Türkan'ın Zeynep'i dövdüğünü söyledi.

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Öfkeyle içeri giren Türkan, Fevzi'ye "Git utanmadan, sıkılmadan babasının yanında elin adamı ile fingirdeşen yeğenimi al" dedi.

Türkan'ın sözleri İsmail'i sinirlendirdi.

Zeynep'i eve çağırmak için giden Fevzi, baba kıza diline geleni saydı. Zeynep'e el kaldıran Fevzi'yi araya giren Doruk durdurdu.

DORUK, ZEYNEP'İ FEVZİ'NİN ELİNDEN KURTARDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

'BEN SENİNLEYİM ZEYNO'

Hayatında ilk kez birisi tarafından korunduğunu hisseden Zeynep, babasını ve dedesini de alarak evden ayrılmaya karar verdi.

İsmail, Zeynep'e karşı çıkarken Kadir her zamanki gibi kızını yalnız bırakmadı.

'Ben sığıntı olmak istemiyorum... Ben dayak istemiyorum...'

Baba kızın kapıdan çıkacağı sırada İsmail, 'Bu kapıdan çıkana hakkımı helal etmem. Ne ölüme gelsin, ne dirime!' dedi.

DORUK'UN ELİ KOLU BAĞLANDI

İsmail'in sözleri bir kez daha Zeynep'in kanatlarını kırdı. Kapıda bekleyen Doruk ise olup bitene bir türlü anlam veremedi.

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Sitare, konuşmak için Doruk'u evine çağırdı. Ondan imzalı reddi miras dilekçesini alacağından emin olan Doruk, Sitare'nin elinde Zeynep ile çekilen görüntülerinin olduğunu görünce şoke oldu.

'Sen bunu başaramayacaksın Sitare... O kıza olan duygularımı kullanamayacaksın!'

ZAFER SİTARE'NİN

Doruk'un Zeynep'i korumak için her şeyi kabul etmesi, Sitare'ye zafer çığlıkları attırdı.

Zeynep ile konuşan Türkan, Melek'in Sitare'nin arkadaşı olduğunu öğrendi.

Zeynep, halasına Doruk ile Melek'in iş yaptığını, aralarında bir şey olmadığını anlattı.

Dizinin final sahnesinde;

MİRAS AÇIKLANDI

Avukat Ardıç'ın mirasını açıklamak için Sitare'nin evine geldi. Büyük bir servete konacağını sanan Sitare, Ardıç'ın yurtdışındaki iş ortaklıkları nedeniyle kendisine ve Doruk'a yüklü bir borç kaldığını öğrendi.

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'Vay be Sitare... Babamın borçlarına ortak olmak için neredeye canından oluyordun!'

Farkında olmadan Mesut'a kuryelik yapan Kadir, polis radarına takıldı.

BÜYÜK KARŞILAŞMA

Melek'in varlığından rahatsız olan Türkan, tüm cesaretini toplayarak ajansa onu görmeye gitti.

İki kadın yıllar sonra ilk kez karşı karşıya geldi.

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