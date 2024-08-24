Büyük aşkın ilk meyvesi: Evine hoş geldin... Bir zamanların çocuk yıldızı Justin Bieber baba oldu!

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30 yaşındaki Bieber ile 27 yaşındaki Baldwin, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşımda yeni doğan bebeğin ayağının görüntüsü yer aldı.

' EVE HOŞ GELDİN'

Ünlü çift "Eve hoş geldin Jack Blues Bieber" mesajıyla oğullarının adını da duyurmuş oldu.

Gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medyada da onları ilk kutlayanlardan biri Justin Bieber'in annesi oldu.

Pattie Mallette, kendi sosyal medya sayfasında "Tebrikler… Bebek Jack'i sonsuza kadar seviyorum" diye yazdı.

Hailey Baldwin Bieber'ın babası Stephen da kızıyla damadını "Size tebrikler ve Tanrı ailemize bereket versin" diyerek kutladı.

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BEBEK HABERİ MAYIS AYINDA GELDİ

Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber bir bebek beklediklerini bu yılı mayıs ayında duyurmuştu.

Genç çift, mutlu haberi vermek için Instagram sayfalarından bir dizi fotoğraf paylaştı. O sırada çiftin sözcüsü, Hailey Baldwin Bieber'ın altı aylık hamile olduğunu belirtmişti.

2018 YILINDA EVLENDİLER

Ünlü yıldız Selena Gomez ile çok konuşulan inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Justin Bieber, ondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Hailey Baldwin ile nişanlandı.

Bieber ile Baldwin 2018 yılında önce New York'ta resmi nikah kıydılar. Ardından da arkadaş ve ailelerinin katıldığı bir düğün yapıldı.

HAYRANLARI ONLARDAN YILLARDIR BİR BEBEK BEKLİYORDU

Genç çiftin evlenmesinden sonra Hailey Baldwin Bieber'ın hamileliği de hayranlarına dert oldu. Genç model hakkında sürekli olarak bir bebek beklediği yolunda söylentiler çıktı.

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Durum öyle bir hale geldi ki sonunda Baldwin isyan etti.

Hamile kalmadan bir süre önce GQ Hpye'e bir röportaj veren ünlü model, hayranlarının birkaç kez hamile olduğuna inandıklarını söyledi. Bütün bunları da cesaret kırıcı olarak nitelendirdi.

Röportajında da bu konudan artık rahatsız olduğunu şöyle ifade etti: "Bir kere bile karnımda şişkinlik olamaz mı? Ah evet... Bütün bunlar umurumda değil desem yalan olur."

Hailey Baldwin Bieber, hamilelik konusunda bir ayrıntıyı daha dile getirdi. Eğer bir bebekleri olacaksa diğer insanların bu konuyu en son öğreneceklerini sözlerine ekledi o röportajda.

Güzel model kendisi hakkında sürekli hamilelik söylentileri çıkaranlara da "Bırakın ben bedenimle ne istersem onu yapayım. Siz de kendi bedeninizle ne isterseniz onu yapın."

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OĞLUNU MERAKLI GÖZLERİN UZAĞINDA BÜYÜTECEK

Eğer daha önce söylediği sözleri tutarsa Hailey Baldwin Bieber, oğlu Jack'i öyle spot ışıklarının altında, meraklı gözlerin önünde büyütmeyecek. Yani bebeğin yüzünü çiftin hayranları öyle sık sık göremeyecek.

Hailey Baldwin Bieber, Sunday Times'a verdiği röportajda bu konuda çarpıcı açıklamalarla bulunmuştu.

Gösteri dünyasının ünlü Baldwin ailesinin bir üyesi olan Hailey o röportajda "bir çocuk sahibi olmak için yanıp tutuştuğunu" söyledi.

Ama ardından da ünlü biri olarak kamuoyunun gözü önünde çocuk büyütmenin kendisini korkuttuğunu söyledi.

İnsanların kocası Justin Bieber ve arkadaşları hakkında çok konuştuklarını belirten Hailey Baldwin Bieber "O çocuk hakkında durmadan bir şeyler söyleyecek olan insanlarla yüzleşmek zorunda kaldığımı hayal bile edemiyorum" dedi.

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Ama sonuç olarak Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber evliliğinden ilk bebekleri dünyaya geldi. Jack Blues Bieber'ın nasıl büyüyeceğini ise zaman gösterecek.

Justin Bieber şöhrete kavuştuğunda henüz çocuk yaştaydı... Artık 30 yaşında bir yetişkin ve üstelik kendisinin bir çocuğu oldu.