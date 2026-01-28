×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Beklenen an geldi... Eşref 'Rüya'sından uyanıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Eşref Rüya#Kanal D#KANAL D
dünyada nerede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2026 13:21

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya, izleyicinin merakla beklediği büyük sırrı bu akşam açığa çıkarıyor. Nisan’ın aslında Eşref’in yıllardır peşinden sürüklendiği “Rüya” olduğunun ortaya çıkması, karakterin hikayesine bambaşka bir derinlik katacak.

Haberin Devamı

BEKLENEN AN GELDİ

Eşref Rüya, son tanıtımıyla sanal medyada da gündem oldu. İzleyicinin uzun süredir kafasını kurcalayan “Rüya ne zaman ortaya çıkacak?” sorusu yanıt bulurken, gerçek, dizide dengeleri altüst edecek.

NİSAN’IN RÜYA YOLCULUĞU

Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan Akyol karakteri, bir yanda aşk, diğer yanda hayatın acımasız sınavlarıyla mücadele ederken; geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmeye başladı. Nisan’ın aslında Eşref’in peşinden yıllardır sürüklendiği “Rüya” olduğunun ortaya çıkması, diziye derinlik katacak.

Beklenen an geldi... Eşref Rüyasından uyanıyor

YENİ TANITIM OLAY YARATTI

Yayınlanan tanıtımda ipuçları bir bir birleşti, izleyici beklenen yüzleşmeye tanıklık etti. Gerçeğin ortaya çıkışıyla birlikte dizide yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Haberin Devamı

BÜYÜK HESAPLAŞMA BAŞLIYOR

Nisan’ın kimliğinin açığa çıkmasıyla birlikte Eşref cephesinde de büyük bir fırtına kopması bekleniyor. Aşkın, ihanetin ve geçmiş hesaplaşmalarının iç içe geçtiği hikayede, karakterlerin vereceği kararlar dizinin kaderini belirleyecek.

Beklenen an geldi... Eşref Rüyasından uyanıyor

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eşref Rüya#Kanal D#KANAL D

BAKMADAN GEÇME!