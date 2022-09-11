Bekir Aksoy: Türkiye’de herkese ‘sanatçı’ diyoruz

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Aksoy, Türkiye’de herkese sanatçı dendiğini ve kavramların karıştığını söyledi:

“Türkiye’de biz kavramlarla sıfatları çok karıştırdık. Bunun değişmesi lazım. Herkese sanatçı diyoruz. Bunu aşağılamak için değil tam tersi övmek için söylüyorum. Biri çok iyi klarnet çalıyor, o da sanatçı oluyor ya da çok iyi dans ediyor, o da sanatçı. Sanatçılık başka bir kavram. Yurtdışında ‘dancer’ diyorsun dansçı, ‘aktör’ diyorsun aktör. Türkiye’de böyle bir şey söylediğinde alınıyorlar. Ne yazık ki popüler olan insanlar oradan yürüyor. Onlar da sanatçılık payesini gayet rahat olarak üzerlerine hemen bir dizi ya da şarkıyla alabiliyor.”

Oyuncu, bir ara çok tempolu çalıştığını da belirtti: “Ailem olunca biraz daha frene basmak zorunda hissettim.”