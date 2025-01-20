Sevgilisine 'yuva kuracaÄŸÄ±m kadÄ±n sensin' dedi... Gitti ÅŸimdiki karÄ±sÄ±yla evlendi

Haberin DevamÄ±

Ama belli ki o., gÃ¶nlÃ¼nÃ¼n sultanÄ±nÄ± henÃ¼z bulamamÄ±ÅŸtÄ±... Ã‡Ã¼nkÃ¼ o gÃ¼zel kadÄ±nlarÄ±n hiÃ§biriyle evlenmedi... Tam da herkes "Demek ki bir kez evlenmek ona yetti. HayatÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± bÃ¶yle geÃ§irecek" diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rken ani bir kararla hiÃ§ umulmadÄ±k biriyle gÃ¶rkemli bir ÅŸekilde evlendi.

Ãœstelik eÅŸ olarak seÃ§tiÄŸi kiÅŸi Hollywood sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inden biri de deÄŸildi.

Ama bu Ã¼nlÃ¼yle ilgili bambaÅŸka bir gerÃ§ek var... AslÄ±nda bilen biliyor ama kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce duyan Ã§ok insan da oldu...

Bu Ã¼nlÃ¼ hayatÄ±na giren sevgililerinden birine "Bir gÃ¼n evlenmek istersem o kadÄ±n sen olacaksÄ±n" dedi... Tabii ki bu sÃ¶zÃ¼ o sÄ±rada sevgilisi olan kadÄ±nda bir beklenti yarattÄ±.

ÃœnlÃ¼ oyuncu ise bu sÃ¶ylediklerini unuttu ve gidip ÅŸu andaki karÄ±sÄ±, iki Ã§ocuÄŸunun annesiyle evlendi.

Haberin DevamÄ±

BEKARLIK YEMÄ°NÄ° 21 YIL SÃœRDÃœ

GÃ¶nÃ¼l hayatÄ±ndan bir sayfayÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu Ã¼nlÃ¼ George Clooneyâ€¦

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda yani 1989 ile 1993 arasÄ±nda meslektaÅŸÄ± Talia Balsam ile evlilik yapan Clooney aradan yÄ±llar geÃ§ip de Amal Alamuddin ile tanÄ±ÅŸÄ±ncaya kadar bir daha evlenmedi...

Takvimler 2014 yÄ±lÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸinde yani George Clooney, 53 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde ikinci kez dÃ¼nya evine girdi. Hem de Ä°talya'da ve Ã§ok gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde.Â

Amal ve George Clooney, bu sÃ¼reÃ§te iki Ã§ocuk sahibi oldu... Bir sÃ¼re Ã¶nce haklarÄ±nda aralarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ olduÄŸuna dair sÃ¶ylentiler Ã§Ä±ksa da onlar evliliklerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ama Clooney, Ã¼nlÃ¼ bir insan haklarÄ± avukatÄ± olan Amal Alamuddin ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce bir baÅŸka kadÄ±na, Stacy Keibler'a Ã¼stÃ¼ kapalÄ± da olsa bir evlilik sÃ¶zÃ¼ vermiÅŸti.

2011 yÄ±lÄ±nda yani Amal Clooney ile evlenmeden Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Keibler ile tanÄ±ÅŸtÄ± Clooney.

Clooney,Â Amal Clooney ile tanÄ±ÅŸmadan Ã¶nce dansÃ§Ä± ve model Stacy Keibler ile aÅŸk yaÅŸÄ±yordu. Hatta ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re 'Bir gÃ¼n evleneceksem o kadÄ±n sen olacaksÄ±n" bile demiÅŸti.Â Â

Haberin DevamÄ±





Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° Ã‡OK DA UZUN SÃœRMEDÄ°

AralarÄ±nda romantik bir yakÄ±nlaÅŸma doÄŸmasÄ± iÃ§in fazla zamanÂ geÃ§mesi gerekmedi. Ä°kili, Toronto Film Festivali, AltÄ±n KÃ¼re, Oscar gibi Ã¶nemli etkinliklere birlikte katÄ±ldÄ±.

Ama iliÅŸkileri Ã§ok da uzun sÃ¼rmedi. Clooney'in Ä°talya'daki Como GÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ±sÄ±nda bulunan Ã¼nlÃ¼ malikanesinde geÃ§irikleri tatilin ardÄ±ndan haklarÄ±nda ayrÄ±lÄ±k sÃ¶ylentileri Ã§Ä±ktÄ±.

Eski iÃ§fte yakÄ±n kanaklar o sÄ±rada 50'lerinin baÅŸÄ±nda olan Clooney ile 40'lÄ± yaÅŸlarÄ±ndaki Keibler arasÄ±ndaki bu farkÄ±n iliÅŸkilerini etkilediÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Keibler dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±p daha fazla gezmek hayata arÄ±ÅŸmak istiyordu. Clooney ise yaÅŸÄ±ndan dolayÄ± biaz daha sakin yaÅŸamayÄ± tercih ediyordu

Haberin DevamÄ±

2013 yÄ±lÄ±nda Clooney ile Keibler yollarÄ±nÄ± kesin olarak ayÄ±ndÄ±lar.

'BÄ°R GÃœN EVLENÄ°RSEM O KADIN SEN OLACAKSIN'

Ama ondan sonrasÄ± da var.

Stacy Keibler, George Clooney'in Amal Alamuddin ile evleneceÄŸini duyduÄŸunda sinirlendi yakÄ±n Ã§evresine gÃ¶re.

Bu da sadece eski sevgilisinin baÅŸkasÄ±yla niÅŸanlanmasÄ±ndan kaynaklanan bir durum deÄŸlidi.

Clooney, Stacy Keibler'a iliÅŸkileri sÄ±rasÄ±nda "EÄŸer bir gÃ¼n evlenirsem o kadÄ±n sen olacaksÄ±n" demiÅŸti.

Hatta o dÃ¶nemde birlikte Ã§ocuk hayalleri bile kuruyorlardÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n ardÄ±ndan yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re sonra hayatÄ±na Amal Alamuddin'in girmesiÂ Keibler'Ä± sinirlendirdi sonuÃ§ olarak.

Haberin DevamÄ±

George Clooney, 2014 yÄ±lÄ±nda Amal Alamuddin Clooney ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Stacy Keibler da aynÄ± yÄ±l uzun sÃ¼reli arkadaÅŸÄ± olan Jared Pobre ile evlendi.





O DA ARADIÄžI AÅžKI ARKADAÅžINDA BULDUÂ

Ama Stacy de kÄ±sa bir sÃ¼re sonra kendisini Ã§ok mutlu eden bir iliÅŸkinin iÃ§inde buldu kedini.

Ã‡ok uzun sÃ¼re arkadaÅŸÄ± olan Jared Pobre ile aralarÄ±nda bir romantizm doÄŸdu.

Stacy tam da eski sevgilisi George Clooneyin evlendiÄŸi 2014 yÄ±lÄ±nda Jared Pobre ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Neler hissettiÄŸini de "MutluluÄŸum tanÄ±msÄ±z" diyerek anlattÄ±.

George Clooney veÂAmal Clooney ile biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikiz Ã§ocuk sahibi olurken eski sevgilisi Keibler de kocasÄ±yla evliliÄŸinden Ã¼Ã§ tane Ã§oÃ§uk dÃ¼nyaya getirdi.

Haberin DevamÄ±

ArkadaÅŸlÄ±k olarak baÅŸlayÄ±p bir yuva kurmaya evrilen bu iliÅŸkinin meyveleri 9 yaÅŸÄ±ndaki Ava Grace, 5 yaÅŸÄ±ndaki Jared, 4 yaÅŸÄ±ndaki Bodni Brooks ile gayet mutlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor Stacy Keibler.

Ãœstelik sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re eskiden uzun sÃ¼re arkadaÅŸÄ± olan Jared ile evlenmek ise paha biÃ§ilmez bir durum. Onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re evlilik zaten iyi bir arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± da gerektiriyor. Ki zaten onlar da uzun yÄ±llardÄ±r Ã§ok yakÄ±n ili arkadaÅŸtÄ±.

Â