Bırakın bu yaşında bekar olmasını, güzel kadınlarla gezmesini... Şu ihtişama bir bakın!

Ya da Kate Winslet ile oynadığı, kamera karşısında milyonları ağlatıp kamera arkasında sarsılmaz bir dostluğun temellerini attığı Titanik'i mutlaka izlemişsinizdir.

Belki de bir değil birkaç kere.

Elbette sadece bu filmlerle sınırlı değil 50 yaşındaki Leonardo DiCaprio'nun kariyeri... Ama hafızalara kazınanlardan biri de birçok kez aday olduğu Akademi Ödülü'nü sonunda alıp şeytanın bacağını kırdığı The Revenant.

DiCaprio, Gilbert'in Hayaletleri (What's Eating Gilbert Grape) ile daha gencecik yaşında hafızalara kazındı.

Kariyerinin yanı sıra öyle bir özelliği daha var ki DiCaprio'nun o da magazin basınının manşetlerinden inmiyor zaten... Yeryüzünde yarım aşırı geride bıraktı ama hala evlenip yuva kurmuş değil.

Diğer yandan onun gönül defterinin sayfalarına adını yazdıran ünlü güzellerin sayısı da hiç az değil... DiCaprio son olarak Vittoria Ceretti ile yaşadığı aşkla gündemde.

Lasse Hallström'ün imzasını taşıyan Gilbert'in Hayaletleri filminde DiCaprio'nun yanı sıra Johnny Depp ve Juliette Lewis de rol alıyordu.

BİR KEZ DAHA OSCAR ALMASI ŞAŞIRTICI OLMAZ

Ama şimdi öyle bir konu var ki, bütün bunları geride bırakacak gibi görünüyor...

Paparazzi orduları tarafından görüntülenmemek için gece hayatında bile maske ve gözlükle dolaşan DiCaprio, yeni filmi One Battle After Another ile bir anda gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Paul Thomas Anderson'ın yönettiği ve başrollerinde DiCaprio'nun yanı sıra Teyana Taylor ile Benicio Del Toro'nun da yer aldığı One Battle After Another, pek az filme nasip olacak bir açılış yaptı.

Film, en ince eleyip sık dokuyan sinema eleştirmenlerinden bile beş yıldızlı eleştiriler aldı. Hatta bazı eleştirmenler filmi "bir nesli tanımlayan yapım" olarak nitelendirdi.

Leonardo'nun eleştirmenlere göre 'Oscar ihtişamı' yayan bir performans sergilediği One Battle After Another'daki rol arkadaşlarından biri de Benicio Del Toro.

Çoğunun ağız birliği ettiği bir başka nitelendirme ise "Filmin Oscar ihtişamı" saçtığı.

One Battle After Another, Thomas Pynchon'ın 1990 yılında yayınlanan Vineland adlı romanının bir uyarlaması. Yönetmen koltuğunda Paul Thomas Anderson'ın oturduğu filmin senaryosunda da Anderson ile romanın yazarı Thomas Pynchon'ın imzası var.

Eleştirmenlere bakılırsa film, gelecek yılın Oscar ödüllerine damgasını vurmaya aday. Hatta Leonardo DiCaprio performansıyla bir kez daha heykelciği evine götürebilir.

FİLMİN KONUSU: Eski devrimci Bob, paranoyası sebebiyle kızı Willa’yla birlikte medeniyetten uzak bir hayat yaşar. Eski düşmanı 16 yılın ardından tekrar ortaya çıkıp kızı kaybolunca, geçmişinin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.





DEFALARCA ÖDÜLE UZANDI AMA HEP KAÇIRDI

DiCaprio, ilk Oscar adaylığını What's Eating Gilbert Grape (Gilbert'in Hayaletleri) adlı filmle elde etti.

2005'te Göklerin Hakimi (The Aviator) 2014'te Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) ile aday gösterildi. Ama hepsinde de ödülü kaçırdı.

Sonunda 2016 tarihli Diriliş (The Revenant) ile onca yıllık kariyerinin ilk Akademi Ödülü'ne uzandı.

DiCaprio, Oscar kazandığı The Revenant filminde yakışıklı fiziğini hiç ön plana çıkarmadı.

KENDİNDEN GENÇ SEVGİLİLERİYLE GÜNDEMDE

DiCaprio'nun bir başka özelliği de 50 yaşına gelmesine rağmen henüz hiç evlenmemiş olması... Aralarında Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Erin Heatherton, Toni Garrn'ın da bulunduğu ünlü modellerle aşk yaşayan DiCaprio, hala gönlünün sultanını bulabilmiş değil.

Ama son sevgilisi Vittoria Ceretti ile ilişkisi de dikkat çekecek kadar uzun sürdü. Belki de bu kez hem ikinci Oscar heykelciğini alır hem de annesinin de gönlünü hoş edip nişanlanır!





Leonardo DiCaprio, oyunculuğunun yanı sıra kendisinden genç ve çoğunluğu ünlü birer model olan sevgilileriyle tanınıyor.. Oyuncunun model Vittorio Cerretti ile ilişkisi de herkesi şaşırtacak kadar uzun sürdü. Bazı yorumlara göre bu işin sonunda evlilik var zaten.





DiCaprio ile Kate Winslet, hem Oscar hem de gişe rekortmeni olan Titanic filminde oları izleyen milyonları ağlattı. Kamera arkasında da yıllarca bozulmayacak bir dostluk inşa etti.