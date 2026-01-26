Boşandığında 'Bekar kalmak çok tuhaf' demişti: Eski kocasından gönül okşayan tatlı sözler: Onunla evlenmek bir nimetti

Haberin Devamı

Diğer yandan bakınca biri çok kısa olmak üzere bugüne kadar üç kez evlenip boşanan Britney Spears, son kocası açısından gayet şanslıymış...

Her ne kadar İran asıllı üçüncü kocası Sam Asghari ile artık yollarını ayırmış olsalar da Spears'ın ardından bir tek kötü kelime bile etmedi.

Hatta bir önceki kocası Kevin Federline onun hakkında öyle kolay hazmedilmeyecek sözler söylese de Asghari yine eski karısını "tatlı sözlerle" hatırladı.

'ONA AŞIK OLDUM VE HAYATI GÜZELLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM'

Spears ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir aşka bile yelken açan Asghari Spears ile evliliği hakkında "Aramızda olup bitenler gayet doğal ve normaldi" dedi.

Sam Asghari, Britney Spears'ın çok ünlü olmasının ona karşı duygularını değiştirmediğini de anlattı.

Hayatını bir türlü düzene sokamayan Spears'ın "hayırlı" eski kocası "Onunla evli olmak bir nimeti. Ona aşık oldum ve hayatı daha mutlu hale getirmeye çalıştım" diye konuştu.

Bu arada Sam Asghari, Spears ile evlenirken onun maddi varlığını koruma altına almak için evlilik anlaşması imzalamayı isteyen kişinin de kendisi olduğunu sözlerine ekledi.

Bu konuda da "Onun korunduğundan emin olmak istedim. Çünkü hayatı boyunca herkes ondan çıkar sağlamaya çalıştı. Bu üzücü bir durum. Onun hayatında bunu yapmayan tek kişi ben olmak istedim" diye konuştu Asghari.

DAHA ÖNCE DE TATLI SÖZLER SÖYLEMİŞTİ

Asghari, bundan önce de Spears ile ilgili samimi açıklamalarıyla gündem olmuştu. Kate Hudson ile kardeş Oliver'ın hazırlayıp sunduğu Sibling Rivalry adlı podcast yayınına konuk olan Asghari, Britney Spears ile evliliği sırasında, ünlü şarkıcının on yıldan fazla süren vesayet altında kalma durumuyla yüzleşmenin kendisine ne kadar tuhaf geldiğini söyledi.

Asghari "Bir gün vesayet altına alınmanın nasıl bir şey olduğunu düşünmeye başladım. Sonra da kendi kendime 'Bir dakika... Ben ABD'de olduğumu sanıyordum. 18 yaşını geçmiş bir insanın ailesinin vesayeti altında olması ne demek?' sorusu kafamı kurcalamaya başladı" diye anlattı o dönemi.

Söylediğine göre Sam Asghari, bu durumda yapabileceği en iyi şeyin karısına destek vermek olduğuna karar verdi. Sonrasında da zaten elinden geldiğince Spears'a destek vermeyi sürdürmüş.

Sam Asghari "Bu benim hayatımda nazik bir şekilde atlatmam gereken bir deneyimdi... Çünkü yanlış bir şey yaparsam ya da yanlış bir şey söylersem...." diye başladığı sözlerini tamamlamadan bıraktı.

Britney Spears ve Sam Asghari, 2022 yılında evlendi. Fakat bir yıl sonra yollarını ayırma kararı aldılar. Boşanmaları da 2024 yılında resmen tamamlandı.

'BEKAR OLMAK TUHAF BİR ŞEY'

Spears boşanmanın ardından yaptığı bir Instagram paylaşımında bu durumun kendisini nasıl etkilediğini samimi bir şekilde anlattı.

Britney Spears, uzun bir Instagram paylaşımı yaptı ve takipçileriyle dertleşti. O paylaşımda "Bekar olmak çok tuhaf bir şey" diye yazdı.

Ardından da hayatının muhasebesini yapmak ve geriye dönüp hem iyi hem kötü anları değerlendirmek için ne kadar çok vakti kaldığını anlattı.

Spears paylaşımında bir başına kaldığı bu son döneme kadar kendi kendisiyle hiç bu kadar faydalı bir şekilde konuşmamış olduğunu fark etti yazdığına göre.

Başkaları tarafından çok çabuk yönlendirildiğini satırlarına ekledi. Ama bu yalnızlık sürecinde bu konuda da kendini değiştirdiğini yazdı ünlü şarkıcı.

Britney Spears, her ne kadar bekarlığı sırasında hayatıyla ilgili bir muhasebe yaptığını belirtse de "Bekar bir kadın olarak her gün aynı şeyi yapmanın sıkıcı" olduğunu satırlarına ekledi.