Bekâr bir anne olmak hiç kolay değil... Her biri ayrı âsi çıktı... Uslu çocuk saç rengini değiştirdi

Haberin Devamı

Sonrasında kendisi de ünlü olunca çılgınlıkta sınır tanımadı. Sadece hayat tarzı değil görünüş olarak da.

Sık sık da saçlarıyla ilgilendi... Çikolata rengi uzun ve gür saçlarını yeri geldi kısacık kestirdi, yeri geldi değişik renklere boyattı.

Görünüşe göre çocukları da onun kadar cesur çıktı bu konuda...

Yıllardır en sakin ve uslu çocuk olarak bilinen küçüğü de dış görünüşünü değiştirme konusunda ondan geri kalmadığını gözler önüne serdi.

YENİ SAÇ RENGİYLE ŞAŞIRTTI

Bu "renkli" öykünün kahramanı Angelina Jolie ile eski kocası Brad Pitt'in altı çocuğunun en küçüklerinden Knox Leon Jolie Pitt…

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan ve kavgalı bir şekilde boşanan eski çiftin üç tane biyolojik çocuğu vardı.

Haberin Devamı

İlki şu anda 20 yaşında olan Shiloh, diğerleri de 17 yaşına gelen ikizler Vivienne Marcheline ile Knox Leon. Kamboçyalı Maddox Chivan, Etiyopyalı Zahara ve Vietnamlı Pax Thien de eski çiftin evlatlık çocukları.

Knox Leon, sadece pembeye boyattığı saçlarıyla değil çiçeklerle süslü kot pantolonuyla da dikkat çekti.





Knox, daha birkaç gün öncesine kadar daha sade bir giyim tarzı benimsemişti. Ama belli ki o da görüntüsünü değiştirmeye karar verdi.





ARTIK 'ASİLİK ÇAĞLARINA' GELDİLER

Yollarını ayırdıktan sonra babaları Brad Pitt ile artık ilişkileri kalmayan, Angelina Jolie'nin yanında olan altı çocuk da artık gençlik ve tabii ki asilik çağlarına geldi.

Bu yaştaki birçok çocuk gibi de giyim kuşamlarını, saç modellerini ve renklerini sık sık değiştirmeye başladılar.

Haberin Devamı

Bunun son örneğini de ikizlerden Knox Leon sergiledi. Bugüne kadar genellikle kısa kesilmiş kumral saçlarıyla bilinen Knox Leon, önceki gün Los Feliz'de objektiflere takıldı. Yeni görüntüsüyle de herkesi şaşırttı.

Gözden Kaçmasın Babasının kucağında şaşkın bir bebekti... Ailenin en sakin çocuğu artık yakışıklı bir delikanlı oldu Haberi görüntüle





PEMBE SAÇLAR, ÇİÇEKLİ KOT PANTOLON

Delikanlı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Knox Leon, pembeye boyattığı, biraz uzattığı saçlarıyla dikkat çekti.

Knox Leon'un üzerinde o gün üzeri çiçek desenleriyle süslü bir kot pantolon ve onun da üzerinde açık renkli bir sweat shirt vardı.

Yanındaki arkadaşıyla bir mağazadan meyve suyu satın alan Knox Leon, görüntülendiğini fark etti. Ama hiç aldırmadan arkadaşıyla konuşup gülümseyerek yoluna devam etti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kimlerin kızı olduğu bakışlarından bile belli! Artık adı da başka soyadı da Haberi görüntüle





GÖRÜNTÜSÜNÜ DEFALARCA DEĞİŞTİRDİ

Aslına bakılırsa Jolie ile eski kocası Pitt'in her bir çocuğu başlı başına bir alem. İlk biyolojik çocukları olan 20 yaşındaki Shiloh Jolie Pitt, çocukluğunu erkek kardeşlerine özenip onlar gibi giyinerek geçirdi.

Bir gün elbise giyip makyaj yapınca herkesi şaşırttı. Ama kısa bir süre sonra saçlarını kısacık kestirdi, bir ara pembeye boyattı.

Shiloh son zamanlarda saçlarını uzattı. Bu kez de dudağına yaptırdığı piercing ile dikkat çekti.





HIZ TUTKUNU PAX THIEN

Jolie ve Pitt'in evlatlık oğullarından Vietnamlı Pax Thien ise ailesini bir başka türlü üzüyor... Elektrikli motosikletiyle Los Angeles sokaklarında hız yapan Pax Thien, kısa süre önce alnındaki yara izleriyle görüntülendi.

Haberin Devamı

Şimdilik Jolie'nin ilk evlatlığı Maddox ile Etiyopyalı kızı Zahara en sakin çocukları gibi görünüyor. Bir de tabii Knox Leon'un ikizi Viviennne Marcheline.

Gözden Kaçmasın Onu elinden alacaklar diye uykuları kaçıyordu... Annesinin gururu boyuna yetişti Haberi görüntüle





ANNESİNİN ESKİ ELBİSELERİNİ GİYİYOR

Zahara'nın en çok dikkat çeken özelliği giyimine kuşamına olan düşkünlüğü. Annesiyle birlikte katıldığı bazı etkinliklerde onun kıyafetlerini giyiyor. Zaten epeydir Zahara'nın moda tasarımcısı olmak istediği de biliniyor.

Artık 24 yaşına gelen Maddox Chivan Jolie Pitt de kardeşleriyle kıyaslandığında öyle fazla dikkat çekici bir adım atmadı. Annesinin New York'taki evinde tek başına yaşayan Maddox, Jolie'nin rol aldığı filmlerin kamera arkasında görev alıyor.

Haberin Devamı

Knox Leon'un ikizi Vivienne ise şimdilik altı kardeşin en sakini. Bir tiyatro oyununda annesiyle birlikte perde arkasında görev yapan Vivienne, galada kamera karşısında sergilediği utangaç tavırlarıyla dikkat çekmişti.