'Behlül'süz çok mutlular' Aşk-ı Memnu oyuncuları bir araya geldi!

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Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında Kanal D'de ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitledi.

Bihter ve Behlül'ün imkansız aşkı yıllar geçse de unutulmadı. Efsane dizinin oyuncuları Kenan Doğulu konserinden bir araya geldi.

Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya ile yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa, 'Behlül'süz çok mutlular', 'Bu mutluluğu Behlül bozdu' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları geçtiğimiz şubat ayında, Beren Saat'in doğum gününde buluşmuştu.

Saat'in doğum günü partisine Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve dizinin yönetmeni Hilal Saral katılmıştı.

Yönetmen Saral partiden paylaşım yaparak “Sanki hiç zaman geçmemiş dün gibi Aşk-ı Memnu Beren’imizin doğum gününde… İyi ki doğdun Beren mutlu yıllar… Yanımızda olmayan tüm ekip arkadaşlarımıza sevgi ve selamlar…" ifadelerini kullanmıştı.