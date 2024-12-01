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'Behlül'süz çok mutlular' Aşk-ı Memnu oyuncuları bir araya geldi!

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#Beren Saat#Hazal Kaya#Selçuk Yöntem
Behlülsüz çok mutlular Aşk-ı Memnu oyuncuları bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 12:24

Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları Hazal Kaya, Selçuk Yöntem ve Beren Saat, Kenan Doğulu konserinde bir araya geldi. Beren Saat'in sosyal medyadan paylaştığı kare büyük ilgi gördü.

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Halit Ziya Uşaklıgil'in eserinden uyarlanan ve 2008 yılında Kanal D'de ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren seyirciyi ekranlara kilitledi.

Bihter ve Behlül'ün imkansız aşkı yıllar geçse de unutulmadı. Efsane dizinin oyuncuları Kenan Doğulu konserinden bir araya geldi.

Behlülsüz çok mutlular Aşk-ı Memnu oyuncuları bir araya geldi

Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya ile yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa, 'Behlül'süz çok mutlular', 'Bu mutluluğu Behlül bozdu' şeklinde yorumlar yapıldı.

Behlülsüz çok mutlular Aşk-ı Memnu oyuncuları bir araya geldi


SIK SIK BİR ARAYA GELİYORLAR

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Aşk-ı Memnu dizisinin oyuncuları geçtiğimiz şubat ayında, Beren Saat'in doğum gününde buluşmuştu.

Saat'in doğum günü partisine Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve dizinin yönetmeni Hilal Saral katılmıştı.

Yönetmen Saral partiden paylaşım yaparak “Sanki hiç zaman geçmemiş dün gibi Aşk-ı Memnu Beren’imizin doğum gününde… İyi ki doğdun Beren mutlu yıllar… Yanımızda olmayan tüm ekip arkadaşlarımıza sevgi ve selamlar…" ifadelerini kullanmıştı.

Behlülsüz çok mutlular Aşk-ı Memnu oyuncuları bir araya geldi

 

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#Beren Saat#Hazal Kaya#Selçuk Yöntem

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