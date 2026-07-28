'Behlül' karakteri bana teklif edildi... Zengin olduğu için istemedim!

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Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı romanından televizyona uyarlanan ‘Aşk-ı Memnu’ dizisi Kanal D’de yayınlandığı 2008-2010 yıllarında reyting rekorları kırmış, günümüzde tekrar bölümleri bile büyük ilgi gören yapımdaki ‘Behlül’ karakteri Kıvanç Tatlıtuğ’un kariyerinde büyük bir sıçrama yapmasını sağlamıştı. Ünlü oyuncu Ozan Güven, bu rolün Tatlıtuğ’dan önce kendisine teklif edildiğini söyledi.

BEN REDDEDİNCE ROL KIVANÇ’A GİTTİ

Ozan Güven, rolü geri çevirmesinin nedenini ise konuk olduğu programda şöyle açıkladı: “Aşk-ı Memnu’daki Behlül karakteri ilk olarak bana teklif edildi. O dönem üst üste zengin karakterler oynuyordum. Yine aynı tarzda bir karakteri canlandırmak istemediğim için teklifi kabul etmedim. Tercihimi ‘Canım Ailem’ dizisinden yana kullandım. Ben reddettikten sonra rol Kıvanç Tatlıtuğ’a gitti. Sonrasında Behlül karakteri televizyon tarihinin en unutulmaz rollerinden biri oldu.”

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GELİR DÜZEYİ FARKI KARARIMI ETKİLEDİ

Ozan Güven, “Yüksek mertebeden bir şey söylemiyorum; yine zengin birini oynamak istemedim. Gelir düzeylerinin farklı olması beni ‘Canım Ailem’deki karakteri oynamaya itti” ifadelerini kullandı.