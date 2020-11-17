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Televizyon
Haber Giriş: 17.11.2020 - 13:43 | Son Güncelleme:

Begüm Kütük “Ekvador’a gideceğim”

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Begüm Kütük “Ekvador’a gideceğim”
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Oyuncu Begüm Kütük geçtiğimiz hafta Ekvador televizyonuna konuk oldu.

Yayınlandığı gün en çok izlenen yapım olan ‘Kaderimin Yazıldığı Gün’ dizisi ile Ekvador’da büyük bir hayran kitlesine Sahip olan Begüm Kütük dünyanın bir ucundaki insanlar ile aralarındaki bu bağın çok kıymetli olduğunu söyleyerek. “ Ekvator ile bu bağımız benim için çok önemli. Pandemiden sonra Ekvador’a gelerek bu şöhretin tadını çıkartmak istiyorum” diye konuştu.

 

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