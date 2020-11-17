Begüm Kütük “Ekvador’a gideceğim”

Yayınlandığı gün en çok izlenen yapım olan ‘Kaderimin Yazıldığı Gün’ dizisi ile Ekvador’da büyük bir hayran kitlesine Sahip olan Begüm Kütük dünyanın bir ucundaki insanlar ile aralarındaki bu bağın çok kıymetli olduğunu söyleyerek. “ Ekvator ile bu bağımız benim için çok önemli. Pandemiden sonra Ekvador’a gelerek bu şöhretin tadını çıkartmak istiyorum” diye konuştu.