Begüm Akkaya'dan Hande Erçel'e övgü: Müthiş bir ev sahibi

Haberin Devamı

Begüm Akkaya, “Bambaşka Biri” ve “Aşkı Hatırla” projelerinde birlikte rol aldığı Hande Erçel ile ilgili bilinmeyenleri anlattı:

“Hande müthiş bir ev sahibidir. Kocaman masalar kurar, hep sevdiği insanları ağırlar. Onun bu cömertliği ve sıfır kıskançlıkla yaklaşımı, aramızdaki dostluğu daha da pekiştirdi.”

Röportajın en dokunaklı anı ise Begüm Akkaya’nın bir gemi seyahatinde çıkan yangın yüzünden ölen ve cesedi bulunamayan babasıyla ilgili söyledikleri oldu.

Ünlü oyuncu “Artık bir mezar aramıyorum. Babam özgür bir ruhtu. Denize her girdiğimde ona sarılıyormuşum gibi hissediyorum” diyerek izleyenleri derinden etkiledi.