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Begüm Akkaya'dan Hande Erçel'e övgü: Müthiş bir ev sahibi

Güncelleme Tarihi:

#Begüm Akkaya#Hande Erçel#Sibel Arna
Begüm Akkayadan Hande Erçele övgü: Müthiş bir ev sahibi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2025 07:51

ÜNLÜ oyuncu Begüm Akkaya, gazeteci Sibel Arna’nın YouTube’da yayınlanan programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”un son bölümüne konuk oldu.

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 Begüm Akkaya, “Bambaşka Biri” ve “Aşkı Hatırla” projelerinde birlikte rol aldığı Hande Erçel ile ilgili bilinmeyenleri anlattı:

“Hande müthiş bir ev sahibidir. Kocaman masalar kurar, hep sevdiği insanları ağırlar. Onun bu cömertliği ve sıfır kıskançlıkla yaklaşımı, aramızdaki dostluğu daha da pekiştirdi.”

Röportajın en dokunaklı anı ise Begüm Akkaya’nın bir gemi seyahatinde çıkan yangın yüzünden ölen ve cesedi bulunamayan babasıyla ilgili söyledikleri oldu.

Ünlü oyuncu “Artık bir mezar aramıyorum. Babam özgür bir ruhtu. Denize her girdiğimde ona sarılıyormuşum gibi hissediyorum” diyerek izleyenleri derinden etkiledi.

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#Begüm Akkaya#Hande Erçel#Sibel Arna

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