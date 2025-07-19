BeÄŸenmeyip aldattÄ±ÄŸÄ± eski niÅŸanlÄ±sÄ± baÅŸkasÄ±yla evlenince kahroldu... AcÄ±sÄ±nÄ± kimseye belli etmedi

Haberin DevamÄ±

Bunlardan birinin kahramanlarÄ± Gwyneth Paltrow ile Brad Pittâ€¦

Ä°ki Ã¼nlÃ¼ oyuncu, kariyerlerinin parladÄ±ÄŸÄ± 1994 yÄ±lÄ±nda birlikte olmaya baÅŸladÄ±lar... 1996'da niÅŸanlandÄ±lar ama bu sadece bir yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. 1997'de ayrÄ±ldÄ±lar..

Ä°ÅŸte bu unutulmaz aÅŸkÄ±n bilinmeyenleri Amy Odell'in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± Gwyneth: A Biography adlÄ± kitapta masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.

EVLENDÄ°ÄžÄ°NÄ° DUYUNCA ÃœZÃœLDÃœ

Odell'in kitabÄ±nda yer alan satÄ±rlara gÃ¶re Paltrow, her ne kadar Brad Pitt ile kendisinin 'sÄ±nÄ±fsal' olarak farklÄ± yetiÅŸtirilme tarzÄ±na sahip olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nse de hatta Pitt ile birlikte olduÄŸu sÄ±rada Hugh Grant'a aÅŸÄ±k olduÄŸunu bir arkadaÅŸÄ±na itiraf etse de yine de onun Jennifer Aniston ile evliliÄŸine Ã¼zÃ¼ldÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Amy Odell'in kitabÄ±nda anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Gwyneth Paltrow, 2000 yÄ±lÄ±nda Brad Pitt'in Jennifer Aniston ile evlendiÄŸini Ã¶ÄŸrenince kahroldu. Ama bu Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ kimseye belli etmemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Gwyneth: a Biography adlÄ± kitapta anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re aynÄ± yÄ±l Paltrow, Toronto UluslararasÄ± Film Festivali'ne konuk oldu. Paltrow, babasÄ± Bruce'un yÃ¶nettiÄŸi Duets adlÄ± filmin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in kentte bulunuyordu.

Bir gazetesi yÄ±ldÄ±za Brad Pitt'in Jennifer Aniston ile evlendiÄŸini hatÄ±rlatÄ±p Paltrow'a ne hissettiÄŸini sordu. O da gazeteciye "Bana gerÃ§ekten bu soruyu soruyor musun? Ben bÃ¶yle ÅŸeyler hakkÄ±nda konuÅŸmuyorum" diye yanÄ±t verdi.

Ama yine Amy Odell'Ä±n kitabÄ±nda ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Paltrow arkadaÅŸlarÄ±na Brad Pitt'in Jennifer Aniston ile evlendiÄŸini Ã¶ÄŸrenince ne kadar Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Gwyneth Paltrow ile Brad Pitt, 1994 ile 1997 arasÄ±nda birlikte oldular. Hepsi hepsi 3 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼ iliÅŸkileri. Ä°kisi de ayrÄ±ldÄ±ktan sonra ikiÅŸer kez evlenip boÅŸandÄ±.

Paltrow, Chris Martin ile ilk evliliÄŸini yaptÄ±. Ä°ki Ã§ocuk annesi oldu.. Åžimdi Brad Falchuk ile mutlu bir iliÅŸkisi var.

Haberin DevamÄ±

Brad Pitt cephesinde olanlar da herkesin malumu. Jennifer Aniston ile evlendi. Angelina Jolie uÄŸruna onu boÅŸadÄ±. Fakat Jolie ile evliliÄŸi de gayet olaylÄ± bir ÅŸekilde bitti.

KÄ°TAP Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NÄ°N PERDE ARKASINI ANLATIYOR

Åžu anda 52 yaÅŸÄ±nda olan Gwyneth Paltrow ile 61 yaÅŸÄ±ndaki Brad Pitt'in Ã§oktan tarihe karÄ±ÅŸan iliÅŸkisi hakkÄ±nda bugÃ¼ne kadar fazla bilinmeyen ayrÄ±ntÄ±lar da bir sÃ¼re Ã¶nce piyasaya Ã§Ä±kan Gwyneth: The Biography adlÄ± kitapta gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serildi.

Amy Odell'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bu kitaba gÃ¶re Paltrow, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmadan bir yÄ±l Ã¶nce yani 1996'da Brad Pitt ile iliÅŸkisini sorgulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Haberin DevamÄ±

Bu da tam Paltrow'un Jane Austen uyarlamasÄ± Emma filminde oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neme denk geliyor.

People dergisine gÃ¶re Gwyneth Paltrow, Brad Pitt ile iliÅŸkisi hakkÄ±nda film ekibinden biriyle konuÅŸtu. Ona aslÄ±nda Pitt'e deÄŸil, o dÃ¶nemde genÃ§liÄŸinin doruÄŸunda olan bir baÅŸka oyuncu Hugh Grant'a aÅŸÄ±k olduÄŸunu itiraf etti.





'HAVYARDAN BÄ°LE ANLAMIYORDU'

Derginin, Odell'Ä±n biyografisine dayandÄ±rarak verdiÄŸi habere gÃ¶re Paltrow o dÃ¶nemde Brad Pitt ile yetiÅŸme tarzlarÄ±nÄ±n ne kadar farklÄ± olduÄŸunu da anlattÄ±.

BakalÄ±m oyuncu, hayranlarÄ±nÄ±n evlenememelerine Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Pitt hakkÄ±nda neler sÃ¶yledi: "Brad ve benim Ã§ok farklÄ± yetiÅŸtirilme tarzlarÄ±mÄ±z var. Bu yÃ¼zden restorana gidip bir havyar sipariÅŸ ettiÄŸinizde Brad'e 'Bak bu beluga bu da osetra havyarÄ±' demek zorunda kalÄ±yorum."

Haberin DevamÄ±

Oyuncunun Brad Pitt'i bazÄ± konularda "eÄŸitmek" zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi sosyal medyada yayÄ±ldÄ± ve oyuncu eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tutuldu. BirÃ§ok kiÅŸi Paltrow'u "Zevksiz, mizah duygusu olmayan bir zÃ¼ppe" olarak nitelendirdi. BazÄ±larÄ± da "Ã§ekilecek gibi deÄŸil" yorumunu yaptÄ±. BazÄ±larÄ± da Paltrow'u 'sÄ±nÄ±fÃ§Ä±' olmakla suÃ§ladÄ±.

PITT'Ä° ALDATTIÄžI ÖNE SÜRÜLDÜ: Gwyneth Paltrow, yapÄ±mcÄ± Bruce Paltrow ile bir dönemin ünlü yÄ±ldÄ±zÄ± Blythe Danner'Ä±n kÄ±zÄ±. Yani Hollywood'un nüfuzlu ailelerinden birinden geliyor. Brad Pitt ile Paltrow, neden ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± hiçbir zaman net açÄ±klamadÄ±lar. Ancak Amy Odell'Ä±n kitabÄ±nda kaynaklarÄ±na dayandÄ±rarak yazdÄ±ÄŸÄ±na göre bunun nedeni Paltrow'un Sliding Doors adlÄ± yapÄ±mdaki rol arkadaÅŸÄ± John Hannah ile yakÄ±nlaÅŸmasÄ±. Gwyneth Paltrow 2015 yÄ±lÄ±nda Howard Stern'e verdiÄŸi röportajda, Brad Pitt ile bir hayat kurmaya hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtip "O benim için fazla iyiydi" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Â

Oyuncu, yÄ±llar sonra bir baÅŸka rÃ¶portajda da Brad Pitt ile sevgili olmanÄ±n "Prens William ile sevgili olmak gibi" olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.Â Paltrow ilk evliliÄŸini Coldplay grubunun gitaristi ve solisti Chris Martin ile yaptÄ±. 2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana da Brad Falchuk ile evli.

Â

Â

Â