Bedri Ayseli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bedri Ayseli'nin biyografisi

Ses sanatçısı, besteci, diş hekimi, sinema oyuncusu, anı yazarı Bedri Ayseli, 10 Haziran 1946'da Diyarbakır'da dünyaya geldi. Cumhuriyet İlkokulu ve Ali Emiri Ortaokulu'nu bitir­mesinin ardından 1964'te İstanbul'a yerleşerek Pertevniyal Lisesinden ve Nişantaşı Diş Hekimliği Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Müzik yaşamına ise ilk olarak Diyarbakır'da başlamıştı. Lise yıllarında İstanbul’da rahmetli Sadi Yaver Ataman’dan nota, usul ve makam dersleri aldı. Daha sonra İstanbul Belediye Konservatuarına iki yıl müddetle devam etti. Bu sayede müzik bilgisini daha da kuvvetlendirdi. Bedri Ayseli , 1970 yılında İstanbul Radyosunun açtığı imtihanını kazanarak TRT'ye sanatçı olarak girdi.

Aynı tarihlerde İstanbul Diş Hekimliği Fakültesine devam ediyordu. Üniversite yıllarında ilk plak çalışmasını yaptı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra vatani görevini Kıbrıs Girne Askeri Hastanesinde diş hekimi olarak yaptı. Askerliği yapan Ayseli, İstanbul’a dönerek burada Diş Hekimliği muayenehanesi açtı. Uzun bir süre mesleği ile sanat yaşamını birlikte sürdürdü. İki mesleğini de sevdi. Radyo evinde rahmetli Nida Tüfekçi, Tuncer İnan ve Yücel Paşmakçı gibi hocalarla çalıştı ve onlardan destek gördü. Kendisini "Bir Diyarbakır hayranı" olarak tanımlayan sanatçı, Diyarbakır türkülerinin yayılmasında, tanınmasında büyük çaba gösterdi. Derlediği türküleri ve besteleriyle Diyarbakır halk kültürüne büyük katkılarda bulundu.

Müziğe Cümbüş çalan rahmetli amcası Turgut Ayseli’den aldığı feyizle küçük yaşlarda başlamıştı. 1966 yılında Özel Okan Ses Yarışması’nda Türkiye Birincisi oldu. 1968 yılında bu kez, Akşam Gazetesi’nin açtığı Altın Saz Yarışması’nda yine Türkiye birinciliğini kazandı. TRT İstanbul Radyosu’nun sözleşmeli, Kültür Bakanlığı Türk Halk Müziğinin ise kadrolu sanatçısı oldu.

17 adet 45’lik plak, 4 longpley (uzunçalar), 8 kaset, 6 cd ile 3 sinema filmi yapan ve tüm vurgulu (telli) sazları çalan sanatçının ayrıca, TRT repertuarında, Kırklar Dağı, Ağlama Yar Ağlama, Diyarbekir Elleri, Diyarbekir Küçeleri ile Yar Dile adlı derlemeleri yer alıyor. Dünya’nın birçok ülkesinde onlarca konser veren sanatçının yine bir o kadar ödülü vardır. İngilizceyi iyi derecede bilmektedir.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?