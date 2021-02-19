Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Bedia Akartürk hakkında bilgiler

Sanat yaşamına İzmir’in Ödemiş ilçesinde başlayan Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk, kariyeri boyunca sayısız konser vermiş ve birçok ödül almıştır. Sanatçı Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

4 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Ailenin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, sanat hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başladı.

9 yıl boyunca İzmir Radyosu'nda görev alan Bedia Akartürk daha sonra Ankara Radyosu'na geçmiş müzikal çalışmalarına burada devam etmiştir.

Ankara Radyosu'ndan emekli olan Bedia Akartürk, sanat hayatında 6 sinema filmi ve çok sayıda albüme imza atmıştır.

Kariyeri boyunca sayısız konser veren Akartürk, bunların yanına pek çok da ödül almıştır.

BEDİA AKARTÜRK MÜZESİ HAKKINDA

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk Müzesi açıldı ve müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz.

Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.