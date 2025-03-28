'Bedelini sen de ödeyeceksin' Ayrıldığı sevgilisi peşini bırakmıyor!

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İşte İnci Taneleri'nin yeni bölümünde öne çıkanlar;

Zahir ile boşanan Dilber bu güzel haberi dostlarıyla kutladı. Oğlu Ferda’nın hasta olduğunu öğrenen Azem ise çaresizce onları izledi.

FERDA'NIN CİDDİ BİR HASTALIĞI VAR - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yakın arkadaşlarıyla baş başa kalan Azem olan biteni anlattı; ‘İyi insanlar, çaresiz kalmışlar kafaları karışık ama kalbi güzel insanlar. Sonunda konuşmayı başardık ve konu netleşti biraz… Ferda hastaymış. Ciddi bir hastalığı var, ilik nakli gerekiyormuş. Uygun ilik bulmak içinmiş bu akraba arayışı falan.’

BEDELİNİ SEN DE ÖDEYECEKSİN - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Özgür’ün peşini bırakmayan Semiramis, ondan habersiz otoparka gitti. Semiramis’in geldiğini duyan Özgür, sinirlendi.

Ayrıldıklarını kabullenmeyen Semiramis, birliktelermiş gibi davranmaya devam etti. Özgür ise Semiramis’i kovarak karşılık verdi.

Özgür’e veda eden Semiramis, ‘Ben bu ilişkinin bedelini ödüyorum, sen de ödeyeceksin aşkım’ sözleriyle onu tehdit etti.

Otoparktan ayrılan Semiramis, çantasından çıkardığı paraları Özgür ve adamlarının yüzüne fırlatıp bahşiş verdi.

İNCİ TANELERİ ROMAN OLUYOR

Senarist Demir, Azem ile buluştu ve güzel haberi verdi; ‘Hocam kitabınız basılıyor. Maliyet olarak ilk başta sınırlı sayıda çıkacak. Azem Yücedağ ismini herkes duyacak’

Azem ise kitabın kendi ismiyle çıkması konusunda Demir’i uyardı; ‘Bu kitap benim adımla çıkamaz, adımı okuyan direk internete koşar. Daha önce şiir kitabındaki ismi kullanacağız Ali Fuat’

KAMURAN'DAN DİLBER VE YILDIZ'A DERS





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Yıldız ve Dilber, Kamuran’ın verdiği iş sözleşmesinin sahte olduğunu öğrendi. Büyük hayal kırıklığına uğrayan ikili Kamuran’ın kapısına dayandı. Kamuran da onlara unutamayacakları bir ders verdi; ‘Size ‘sözleşmeyi yırttım’ diyorum inanıyorsunuz. Elinize senet veriyorum inanıyorsunuz. Dışarıda sizi kandırırlar. Gerçekçilik kötülük gibi, kendini kandıranlara’

İkiliye sözleşmeyi veren Kamuran, ‘Bitince nereye isterseniz gidersiniz’ sözleriyle Dilber ve Yıldız’ı yolladı.

AZEM OĞLU İÇİN KAN VERDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Azem oğlu Ferda için kan verdi. Ferda’nın üvey anne ve babası kan sonucu belli olana kadar bu durumun aralarında kalmasını istedi.

SEMİRAMİS'TEN BEKLENMEDİK HAMLE - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Doktor Elif’in arabasına kalp içinde C ve S harflerini kazıyan Semiramis, Cihan’ın tepkisini çekti. Cihan’ın peşini bırakmamakta kararlı olan Semiramis sınırları zorladı.

Cihan’ı kaybetmemek için her yolu deneyen Semiramis, arabasını değiştirme bahanesiyle Reyyaz ile görüştü.

NUSRET PAVYONUN GÜVENLİĞİNİ ALDI

Mekanın kapı güvenliğini Zahir’e kaptırmak istemeyen Kamuran, Nusret’i yanına çağırdı. Cihan ve ekibinden ayrılan Nusret kendine yeni bir ekip kurdu. Kamuran, kapının güvenliğini Nusret’e verdi Zahir ile olan sorunu çözmesini istedi.

AYÇA'NIN BABASI GELDİ - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Piraye’yi telefonla rahatsız eden eski eşi Koray evin kapısına dayandı. Eski eşini karşısında gören Piraye büyük şaşkınlık yaşadı.

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Koray ile görüşmek istemeyen Piraye, onu tersledi; ‘Buraya neden geldiğini bilmiyorum ama derhal gitmen gerektiğine eminim’

Piraye ve Koray tartışırken odaya Azem girdi. Kızını görmek isteyen Koray, Ayça ile karşılaştı.

SÖZLEŞME İMZALANDI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Nergis, Azem’i yayınevine çağırıp kitabın sözleşmesiniz imzalamasını istedi. İnci Taneleri romanının basımı için anlaşıldı. Ekip bu güzel gelişmeyi yemekte kutladı.

DOKTOR YEŞİM'DEN AZEM'E UYARI - İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Doktor Yeşim’in yanına giden Azem kendini tanıttı ve olan biteni anlattı, ‘Ben Ferda’yı bir kere gördüm o da güzel bir gün değildi. Acaba Ferda ile konuşmalı mıyım, onun sağlı ve psikoloji açısından nasıl olur bilemedim?’

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Doktor Yeşim ise, ‘Hastamız hastalığını kabullenmiyor, tedaviyi reddediyor. Birinin Ferda’yı ikna etmesi gerekiyor, çok geç olmadan’ karşılığını verdi.

Ferda’nın çalıştığı okula giden Azem onu ders anlatırken dinledi. Karmaşık duygular yaşayan Azem, ne yapacağını bilemedi.