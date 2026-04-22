Bebekle gelen bahar

GEÇMİŞİN YÜKÜ NİSAN'IN KALBİNDE

Irmak ve Nisan'ın içten konuşması, Nisan'ın yaşadığı kayıpların ağırlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. "Ben zaten bir evlat kaybettim" sözleriyle kardeşi Afra'nın acısını dile getiren Nisan, hayatının sevdiklerini kaybetmek üzerine kurulu olduğunu söyleyerek duygusal anlar yaşıyor.

EŞREF: DÜŞMANLIKLARI KAPATACAĞIZ

Tanıtımın en dikkat çekici anlarından biri ise Eşref'in aldığı büyük karar. Gürdal, Faruk ve Müslüm'e seslenen Eşref, artık bu düzeni geride bırakmak istediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Eşref, "Bu işleri bitireceğiz, düşmanlıkları kapatacağız" sözleriyle, yeni bir hayatın kapısını aralıyor.

"BU BEBEK, YENİ BİR HAYAT DEMEKTİR"

Eşref ve Nisan cephesinde ise umut dolu bir gelişme yaşanıyor. Eşref'in Nisan'a sarıldığı sahneler izleyicinin içini ısıtıyor. Eşref'in "Belki bu bebek, ikimiz için de yeni bir hayat demektir" sözleri izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de...