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Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

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#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş 45. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 00:03

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Üç Kız Kardeş' yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D'nin iddialı dizileri arasında yerini alan; Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nu kadrosunda buluşturan dizinin 45. bölümünde; bebeğinin cinsiyetini öğrenen Türkan'ın mutluluğu evine yapılan taşlı sopalı saldırı ile yarım kaldı.

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Dizinin yeni bölümünde;

Rüçhan'ın eve döneceğini öğrenen Türkan, annesine engel olması için Somer'e Sevilay'ın malikaneye yerleştiğini söyledi.

Öfkeden deliye dönen Somer, soluğu babasının yanında aldı.

Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

Özer'in boğazına yapışan Somer'i Rüçhan ve Selçuk durdurdu. Sevilay'ı karşılarında gecelikleriyle gören anne-oğul şoke oldu.

Yaşadıklarının öfkesiyle Sevilay'a saldıran Rüçhan, onu yaka paça dışarı attı.

RÜÇHAN, SEVİLAY'I YERLERDE SÜRÜKLEDİ

Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

Türkan'ın evde yalnız olmasını fırsat bilen komşusu kapısına dayandı.

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Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

Çaresizce kurtulmaya çalışan Türkan'ın imdadına ziyaretine gelen Mustafa yetişti.

Saldırgan komşuyu estkisiz hale getiren Mustafa, ardından Türkan'ı da alarak karakola gitti ve şikayetçi oldular.

TÜRKAN'IN İMDADINA MUSTAFA YETİŞTİ

Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

Hesap sormak için Türkan'ın evine giden Sevilay, kapıyı oğlu açınca şoke oldu. 'Oğlumu size yar etmeyeceğim' diye bağıran Sevilay, mahallede olay çıkardı.

Annesine hakim olmakta zorlanan Mustafa, Sevilay'ı evine götürdü.

Kendini kaybettin, yakında beni de kaybedeceksin

Halasından annesinin rahatsızlandığını duyan Türkan, vakit kaybetmeden baba evine ziyarete gitti.

Annesi ile halasının konuşmalarına şahit olan Türkan, duyduklarıyla büyük bir kararsızlığın ortasına düştü.

Babasını mezarlıkta ağlarken bulan Mustafa, onu annesiyle yaşadığı eve getirdi.

Annesini ve babasını karşısına alan Mustafa onlara "Artık bir araya gelmeyi düşünmeyin. Bu kadar mutsuzluğun üstüne mutluluk inşa edilmez" dedi.

Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

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Mesut'un Almanya'daki kardeşlerinden gelen haber Sadık'ı çok üzdü. Mesut'un evden ayrılacağını düşündükçe daha da tedirgin olan Sadık, endişesini ve üzüntüsünü ev halkına yansıtmamaya çalışa da çoğu zaman başarılı olamadı.

MESUT'A HÜZÜNLÜ VEDA

Mesut bütün hatıraları bir kutuda topladı... Mesut sizi çok özleyecek...

Evde yalnız kalmaktan korkan Türkan, Somer'den yanında kalmasını istedi. Sabah erken saatlerde kapı sesiyle uyanan Somer, arabasının aynasının kırıldığını gördü.

Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

Oturduğun mahalle işte! Kim bilir kim yaptı...

Dönüş'ü eve çağıran Türkan, başına gelenleri kardeşiyle paylaştı.

TÜRKAN, ÇARESİZLİĞİNİ DÖNÜŞ'E ANLATTI

Saldırıya uğradım. Kendimi ilk defa bu kadar çaresiz hissettim. Mustafa yetişmeseydi napardım bilmiyorum...

Bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için hastaneye giden Somer ve Türkan, aldıkları haberle havalara uçtular.

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KÜÇÜK SOMER GELİYOR

Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

Somer junior geliyor!

Oğlu Somer'in ve Mine'nin hisselerini alarak şirkete görkemli bir dönüş yapan Rüçhan, Özer'e yönetim kurulunda olduğunun haberini verdi.

RÜÇHAN, SERVET AVINDA

Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

Ailelerinin baskısından sıkılan Mustafa ve Derya, herkesten habersiz bir şekilde nikah günü almaya gittiler.

Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

Serdar'ı evin önünde Dönüş'ü beklerken gören Fatih, "Senden değil doktor hastaneye sedye bile olmaz. Hem Feride'ye umut veriyorsun hem Dönüş'e... Utanmıyor musun iki kardeşi birbirine düşürmeye?" diyerek tepki gösterdi.

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İkilinin konuşmasını duyan Dönüş "Serdar hangi iki kardeşi birbirine düşürüyor?" diye sorsa da yanıt alamadı.

DÖNÜŞ, BÜYÜK SIRRA YAKLAŞTI

Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

Dizinin final sahnesinde,

Türkan'a saldırdığı için karakolluk olan elektrikçi, mahalleliyi yalan yanlış sözlerle galeyana getirdi.

Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

Ellerinde taşlar ve soparlarla Türkan'ın evinin etrafını saranlar ona korku dolu anlar yaşattı.

Bebek mutluluğu yarım kaldı... Mahalleliden hain saldırı

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN 46. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş 45. Bölüm#Kanal D

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