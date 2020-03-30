Bebek Geliyorum Demez filminin oyuncuları kimler? Kanal D ekranlarında ilk kez yayınlanacak

Yönetmen koltuğunda Hakan Cigaoğlu’nun oturduğu romantik komedi türündeki film Bebek Geliyorum Demez 2018 yılında vizyona girdi. Genç bir kadının aniden hamile kalmasıyla gelişen olayları anlatan Bebek Geliyorum Demez’in oyuncu kadrosunda Başak Parlak, Ali İl, Cezmi Baskın, Seray Gözler, Sema Atalay, Mehmet Ali Kaptanlar ve Feride Çetin yer alıyor.



FİLMİN KONUSU



Kurumsal hayattan kurtulup başarılı bir yazar olmak isteyen Beste, hiç beklemediği bir anda hamile olduğunu öğrenir. Bu küçük sürpriz sadece Beste ve Alper’in değil, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının da hayatlarını etkileyecektir. Beste bir yandan mide bulantıları, hormon atakları, uyku basmalarıyla dolu hamilelik serüveniyle baş ederken bir yandan hayallerine kavuşabilecek midir?