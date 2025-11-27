Bazı hataların telafisi olmaz… Başa geçtiğinde ikisinin de biletini kesecek… ‘Ben varken kimse adınızı bile anamaz!’

Haberin Devamı

Daha doğar doğmaz tahta çıkacağı ortadaydı. Kraliçelik tacı takan babaannesi Kraliçe Elizabeth çok uzun bir ömür yaşadı ve tahtı oğlu Charles’a oldukça geç bir yaşta teslim etti.

BÜTÜN PLANLAR BOZULDU… BİR PLAN HARİÇ!

Böylece o da tahta babası gibi geç çıkacak hale geldi. Ancak Charles’ın tacını taktıktan kısa bir süre sonra kansere yakalanması tüm planları bozmuş olabilir. Tek bir plan hariç… William’ın kardeşi Harry’den almayı planladığı intikam…

43 yaşındaki Galler Prensi yıllardır küs olduğu kardeşiyle barışmaya niyetli değil. Karısı Kate Middleton bu konuda ona baskı yapsa da, babaları Kral Charles’ın hastalığının durumu ve ne kadar ömrü kaldığı belli olmasa da William öfkesini ve kinini bir türlü yenemiyor.

Haberin Devamı

İçindeki intikam yangını sönmeyen Prens William, kardeşi Harry ve karısı Meghan’ın her şeylerini ellerinden almayı planlıyor ve asi kardeşi Prens Harry'yi sonsuza dek sürgüne göndermek istiyor!





İÇİNDEKİ İNTİKAM ATEŞİ SÖNMÜYOR

Kral olduktan sonra monarşi içinde birçok modernleştirme hamlesi yapmayı da planlayan William’ın ilk icraatı büyük ihtimalle yıllardır küs olduğu, aileden kopup ABD’ye taşınan Harry’yle ilgili olacak.

Kraliyet yazarı Tom Bower "Harry, babası öldüğünde William'ın onu kelimenin tam anlamıyla sürgüne göndereceğinden ve Britanya'da hiçbir statüsünün kalmayacağından ciddi şekilde endişeleniyor. Harry istenmeyen kişi ilan edilecek” diyor.

İçeriden edinilen bilgilere göre, 76 yaşındaki hasta Kral Charles, 65 yaşındaki kardeşi Andrew’nun pedofil Jeffrey Epstein ile ilişkisini keseceğine yemin ettikten uzun süre sonra bile arkadaşlığını ve finansal bağlarını sürdürdüğünü ortaya çıkaran e-postaların ardından harekete geçmek zorunda kaldı.





Haberin Devamı

ARTIK ORTADA NE PRENSLİK KALACAK NE DE BİR BAŞKA UNVAN

Buna rağmen Andrew, İngiliz yasaları unvanı koruduğu için "prens" olmaya devam ediyor. Kraliyet kaynakları, William'ın kanser hastası babasının vefatı ve kendisi tahta çıktıktan sonra bu teknik ayrıntıyı ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu söylüyor.

ABD’ye taşındıktan sonra kraliyet ailesi hakkında söylemedikleri kalmayan, Charles, Camilla, William ve Kate hakkında korkunç iddialar ortaya atan Harry ve Meghan için yolun sonu William tahta çıktığında gelecek.





ELLERİNDE KALAN TEK TÜK AYRICALIKLARIN HEPSİNİ KAYBEDECEKLER

Kraliyet görevlerinden ayrılan ve ailenin kendilerine sağladığı ayrıcalıkları istemediklerini söyleyen Harry ve Meghan buna rağmen ailenin bir parçası olmaya ve soyluluk unvanlarını taşımaya devam ediyor ve “Sussex Dük ve Düşesi” olarak anılıyorlar.

Haberin Devamı

Prens William’ın kraliyeti lekeleyen skandallara tahammülü olmadığı söylenirken Harry ve Meghan’ın kara listenin başında olduğu ve ikisinin de kraliyet ailesinden ve beraberinde getirdiği ayrıcalıklardan silinmelerini istediği konuşuluyor.

Saray kaynakları, William'ın unvanları tüm çalışmayan kraliyet mensuplarından almak istemesiyle birlikte diğer birçok kraliyet mensubunun da unvanlarının iptal edileceğini söylüyor. William’ın başlıca hedefleri ise Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Markle.

ARTIK MEMLEKETİNE DÖNSE NE FAYDA…

William'ın bunu parlamentonun onaylaması gereken "resmi kraliyet emri" adı verilen bir emirle yapmayı planladığı ve Harry’nin prenslik statülerini elinden alacağı iddia ediliyor.

Haberin Devamı

Bir saray mensubu, "Bu, Harry'yi fiilen İngiltere'ye dönmek için hiçbir statüsü veya nedeni olmayan dışlanmış bir birey haline getirecek" dedi.

Geleceğin kralının, merhum Kraliçe Elizabeth tarafından emredilmesine rağmen Meghan'ın "Kraliyet Altesleri" unvanını kullanmaya devam etmesinden özellikle rahatsız olduğu söyleniyor.





PARLAMENTOYU BİLE İKNA EDECEK

Saraydan yayılan dedikodulara göre William şimdiden sessizce buna destek topluyor. Parlamento, Andrew'un da Harry & Meghan çiftinin de kraliyet için bir yük olduğuna inanan üyelerle dolu...

Haberin Devamı

Harry ve Meghan, William ile olan ilişkilerini, çok sayıda röportaj vererek, kraliyet ailesini kötüleyerek ve annesi siyah olan Meghan'ın ırkçılığın kurbanı olduklarına dair iddialarıyla bozmuştu.

Ancak William’ın bu denli öfkeye ve intikam hevesine tutulmasının en büyük sebebi karısı Kate Middleton… Harry ve Meghan, özellikle de Meghan ABD’ye gittikten sonra ailede onlara en büyük düşmanlığı gösterenin Kate olduğunu iddia ettiler.

HER ŞEY AFFEDİLİR AMA BİR HATASI VAR Kİ ÖLENE KADAR UNUTMAYACAK!

Kate Middleton’ın Meghan’ı kendi düğün gününde ağlattığı, ırkçılık söylentilerinin sebebi olan isim olduğunu ve Meghan hakkında basına yalan bilgiler sızdırdığını söylediler.

William babası ya da gene olarak kraliyetle ilgili her şeyi affedebilecekken karısıyla ilgili bu iddiaları ölene kadar affetmeme konusunda kararlı görünüyor…