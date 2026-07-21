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En büyük aşklar bazen ihanetten doğar… Mutluluğu yuvasını yıkan kadının eski kocasının kollarında buldu!

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#Shania Twain#İhanet#Aldatma
En büyük aşklar bazen ihanetten doğar… Mutluluğu yuvasını yıkan kadının eski kocasının kollarında buldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 07:54

Şu sıralar kariyerinde adeta ikinci baharını yaşayan ünlü şarkıcının geçmişi büyük kalp kırıklıkları ve hiç beklenmedik şekilde gelen mutluluklarla dolu…

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Dünyaya Eilleen Regina Edwards ismiyle gelen, müzik dünyasının yıldızı olarak adını Shania Twain yapan ünlü şarkıcı kariyeri boyunca 100 milyondan fazla albüm satarak müzik tarihinin en çok satan kadın country-pop sanatçısı unvanını elinde bulundurmaya devam ediyor.

En büyük aşklar bazen ihanetten doğar… Mutluluğu yuvasını yıkan kadının eski kocasının kollarında buldu

Çok zor bir çocukluk geçiren, üvey babasının tacizine uğrayan, annesi ve üvey babası bir trajik kazasında hayatını kaybettikten sonra geride kalan kardeşlerine bakmak zorunda kalan Shania Twain, hayata şanssız başladıktan ve acıların en büyüklerini yaşadıktan sonra dünyaca ünlü bir şarkıcı olup makus talihini yenmesiyle tanınıyor.

2003 yılından beri Lyme hastalığıyla mücadele eden yıldız, bu süreçte sayısız sağlık sorunu da yaşadı. Operasyonlar geçiren ve sesinin kaybetme tehlikesi bile yaşayan ünlü şarkıcı artık hem sağlığına kavuştu hem de acı dolu geçmişiyle ilgili her şeyi anlatabilecek noktaya geldi.

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En büyük aşklar bazen ihanetten doğar… Mutluluğu yuvasını yıkan kadının eski kocasının kollarında buldu

60 yaşında yeniden sahnelerin yıldızı olan, hayranları verdiği konserleri hınca hınç dolduran ünlü şarkıcının geçmişinin bir diğer ilginç hatta inanması zor kısmı da adı yeniden parlayınca hatırlandı.

BBC’de katıldığı yayında özel hayatının bu duyanın dudağını uçuklatan yıllarını anlatan Shania Twain, mutlu evliliğinin arka planında yatan skandalı ve hayatının aşkını nasıl bulduğunu hayranlarıyla paylaştı…

En büyük aşklar bazen ihanetten doğar… Mutluluğu yuvasını yıkan kadının eski kocasının kollarında buldu

Frederic Thiebaud ile 2011 yılında evlenen ve hâlâ onunla İsviçre'de mutlu mesut yaşayan Shania Twain’in büyük aşkının ardında bir dönemin unutulmayan büyük bir skandalı var…

Shania Twain 1993 yılında ünlü müzik yapımcısı Robert John "Mutt" Lange ile evlendi ve bu birliktelik başarılı müzik kariyerinin inşasında büyük rol oynadı.

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En büyük aşklar bazen ihanetten doğar… Mutluluğu yuvasını yıkan kadının eski kocasının kollarında buldu

Robert John "Mutt" Lange ünlü şarkıcının küresel başarı yakalayan The Woman in Me ve Come On Over albümlerinin yapımcılığını üstlendi. Eski çift o dönem İsviçre'de bir şatoda yaşıyordu.

Shania Twain, o dönem yardımcılığını yapan, bir yandan da en yakın sırdaşı olan arkadaşı Marie-Anne Thiebaud’un ihanetiyle sarsılacaktı. 2008’de kocası Mutt Lange, Shania'dan ayrılmak istediğini söyledi.

En büyük aşklar bazen ihanetten doğar… Mutluluğu yuvasını yıkan kadının eski kocasının kollarında buldu

Kısa süre sonra Lange'in, Shania'nın en yakın arkadaşı Marie-Anne ile gizli bir aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Bu acı ihaneti Shania Twain’e açıklayan kişi arkadaşı Marie-Anne'in o dönemki eşi Frederic Thiebaud oldu!

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Eşleri tarafından aldatılan ve tuhaf şekilde aynı acı kaderin kurbanı olan ikili yaşadıklarını atlatabilmek için birbirlerine destek olmaya başladılar.

En büyük aşklar bazen ihanetten doğar… Mutluluğu yuvasını yıkan kadının eski kocasının kollarında buldu

Kaderin cilvesi sonucu yaşadıkları ortak acı zamanla derin bir sevgiye dönüştü. Shania Twain bunu “Birbirimizin yıkıntıları arasında teselli bulduk" diyerek anlatıyor.

Ünlü şarkıcı başta kocasının ve en yakın arkadaşının ona ihanet ettiğine inanmak istememiş, gözünün önündeki bu gerçeği reddetmişti.

En büyük aşklar bazen ihanetten doğar… Mutluluğu yuvasını yıkan kadının eski kocasının kollarında buldu

"Fred gözlerimi açtı, neler olup bittiğini anlattı. Ona inanmıyorum ve ona hayal gördüğünü, sanrılar içinde olduğunu düşündüğümü söylüyorum. Meğer hepsi doğruymuş. Bu yüzden Fred ve ben çöktük ve bir noktada bu evliliklere tutunmayı bırakmak zorunda kaldık.”

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Ünlü şarkıcı yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından teselliyi kendisiyle aynı kaderi yaşayan bu adamda bulmuştu. Ünlü şarkıcı Frederic Thiebaud ile aşklarının başlangıcını “Ve o zaman birbirimizi bulduk ve umutsuzluğa kapılmamak ve onun ne kadar güzel bir insan olduğunu öğrenmek gerçekten harika bir şeydi” sözleriyle anlattı.

En büyük aşklar bazen ihanetten doğar… Mutluluğu yuvasını yıkan kadının eski kocasının kollarında buldu

Shania Twain 2010’da ilk kocası Lange’den boşandı ve bir yıl sonra Frederic Thiebaud ile evlendi.

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#Shania Twain#İhanet#Aldatma

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