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Haber Giriş: 30.07.2020 - 08:00,Son Güncelleme:

Bayramlık çark

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Bayramlık çark
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ONUR Büyüktopçu’nun sunduğu “Çarkıfelek” bayram boyunca Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Büyüktopçu’ya yardımcı sunucu olarak Emel Özkızıltaş’ın eşlik ettiği programda bu kez ünlü isimler yarışacak. Bayramın ilk günü çarkın başına “Çok Güzel Hareketler 2” ekibinden Atakan Çelik, Cemile Canyurt ve Cihan Talay geçecek. Birbirinden eğlenceli anların yaşanacağı programda oyuncular, büyük ödüller ve araba için yarışacak. Kurban Bayramı’nın diğer akşamları da sürpriz yarışmacılar izleyiciyle buluşacak. “Çarkıfelek” bayram boyunca yeni bölümleriyle her akşam saat 20.00’de Kanal D’de olacak.

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