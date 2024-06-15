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Bayramda Yeşilçam fırtınası

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#Kurban Bayramı#Yeşilçam#Ediz Hun
Bayramda Yeşilçam fırtınası
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 09:39

Kelebek, Kurban Bayramı’nı Yeşilçam’ın unutulmaz isimleriyle kutluyor! Usta oyuncular Ediz Hun, Göksel Arsoy, Ahmet Mekin ve İzzet Günay hem Türk sineması hem de eski bayramlara dair keyifli sohbetleriyle okurları nostaljik bir yolculuğa çıkaracak.

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Eski bayramlar başkaydı

Göksel Arsoy evinin kapılarını Kelebek’e açtı. Usta sanatçı, eşi Soley Arsoy, çocukları Aşkım ve Gökhan Arsoy’la beraber Cansu Topcu’nun sorularını yanıtladı. Göksel Arsoy keyifli söyleşide eski bayramları da yâd etti: “Eski bayramlar başkaydı. Neşe, dostluklar, hepsinin ayrı tadı vardı.”

Bayramda Yeşilçam fırtınası

Mühim olan yaşarken takdir edilmek

Berna-Ediz Hun çifti ile kızları Bengü Hun, Kadıköy’deki evlerinde Kelebek’i ağırladı.

 Ediz Hun, Cansu Topcu’nun “Nasıl bir dizi projesi gelirse kabul edersiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bu yaşta ya baba ya amca rolü geliyor. O da hafif bir rol oluyor. Mesela bir deli rolü veya aksi, yaşlı ama aynı zamanda duygulu bir karakter olsa çalışırım. Ben 10 sene çalışmasam da cenazem kalabalık kalkacak. O problem değil. Mühim olan yaşarken sizin takdirlerinize mazhar olmak.” (YARIN KELEBEK’TE)

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Bayramda Yeşilçam fırtınası

AL YAZMALIM’I 35 YIL SONRA İZLEDİM

“Selvi Boylum Al Yazmalım”ın Cemşit’i Ahmet Mekin, Balıkesir’deki evinde Behlül Aydın’a konuştu.

92 yaşındaki usta oyuncu ilginç bir açıklama yaptı, hiçbir dizi ve filmi izlemediğini söyledi: “Ben kendi filmlerimi de seyretmedim. ‘Al Yazmalım’ı 35 sene sonra izledim. Bir Fransız vakfı var, filmlerin kopyasını alıp revize ediyorlar. Onlar davet etti, Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Arif Keskiner’le gittik. Filmi orada seyrettim.”

Bayramda Yeşilçam fırtınası

Hiç cep telefonu kullanmadım

Savaş Özbey, İzzet Günay ve eşi İpek Hanım’ın Bodrum’daki yazlıklarına konuk oldu; 90 yaşına girecek sanatçıyla 30’lu yılların İstanbul’unu, eski bayramları, Yeşilçam anılarını ve nasıl bu kadar dinç kalabildiğini konuştu.

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İzzet Günay röportajında hiç cep telefonu kullanmadığını da söyledi: “Hiç cep telefonum olmadı. Tuşuna basmadım. Acemiliğim var. Sabit telefon kullanıyorum. O konularda sekreterlik görevini eşim üstlendi.”

Bayramda Yeşilçam fırtınası

 

 

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#Kurban Bayramı#Yeşilçam#Ediz Hun

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