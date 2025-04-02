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Bayramda 'Eşref Rüya' izlendi

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Bayramda Eşref Rüya izlendi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2025 11:30

Kanal D’nin iddialı dizisi Eşref Rüya, bayramda izleyicilerin yine ilk tercihi oldu. Bayram nedeniyle dizilerin tekrar bölümleriyle ekrana geldiği haftada, dizinin ikinci bölümü Youtube’da 11 milyon izlenmeye ulaştı. Heyecan, romantizm ve gerilimin harmanlandığı bölümde Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir’in oyunculuk performansları da sosyal medyada izleyenlerden övgü aldı.

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HEM YOUTUBE’DA HEM REYTİNGLERDE ZİRVEDE

İkinci bölümüyle Youtube’da bayram tatilinin en çok izlenen dizisi olan Eşref Rüya, ilk bölümüyle de 16 milyon izlenmeye ulaşarak dikkat çekmişti. Kısa sürede sadık bir izleyici kitlesine ulaşan dizi sadece Youtube’da değil, reytinglerde de rüştünü ispatladı. Dizinin ikinci bölümü, AB izleyici kategorisinde 4,19 izlenme oranı ve 13,32 izlenme payıyla, 20+ABC1’de izleyici kategorisinde ise 4,92 izlenme oranı ve 14,20 izlenme payıyla çarşamba ekranının en çok izlenen yapımı olmuştu.

Bayramda Eşref Rüya izlendi

YILDIZ KADRO

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Eşref Rüya'nın senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor. Dizinin kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

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Bayramda Eşref Rüya izlendi

Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.

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#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir

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