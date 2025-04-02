Bayramda 'Eşref Rüya' izlendi

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HEM YOUTUBE’DA HEM REYTİNGLERDE ZİRVEDE

İkinci bölümüyle Youtube’da bayram tatilinin en çok izlenen dizisi olan Eşref Rüya, ilk bölümüyle de 16 milyon izlenmeye ulaşarak dikkat çekmişti. Kısa sürede sadık bir izleyici kitlesine ulaşan dizi sadece Youtube’da değil, reytinglerde de rüştünü ispatladı. Dizinin ikinci bölümü, AB izleyici kategorisinde 4,19 izlenme oranı ve 13,32 izlenme payıyla, 20+ABC1’de izleyici kategorisinde ise 4,92 izlenme oranı ve 14,20 izlenme payıyla çarşamba ekranının en çok izlenen yapımı olmuştu.

YILDIZ KADRO

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B’in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Eşref Rüya'nın senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınıyor. Dizinin kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

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Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de.