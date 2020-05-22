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Televizyon
Haber Giriş: 22.05.2020 - 09:36,Son Güncelleme:

Bayram sürprizi yaptılar

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Bayram sürprizi yaptılar
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Nisan ayından itibaren çekimlerini ayrı ayrı ve evlerinden gerçekleştiren “Kalk Gidelim Eve” dizisinin ekibi, izleyicisine bir sürpriz yaptı.

Dizi bayrama özel olarak bugün ve yarın üst üste yeni bölümleriyle yayınlanacak. Muğla’da kalan oyuncular Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Dilara Gül Demiral, Ali Dinç ve Can Kıran’sa uzun bir aradan sonra ilk kez bayram kahvaltısı çekimleri için sosyal mesafeyi koruyarak bir araya geldi. Varlıer, “Bu günlerde küçük bir ekiple sosyal mesafe kurallarına uyarak keyifli bir iş ortaya koyduk. Çalışmayı çok özlediğim için, ruhuma ve bedenime çok iyi geldi. Muğla’da olmanın keyfini sürüyoruz” dedi.

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