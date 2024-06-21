Bayram şovu

Haberin Devamı

Alaçatı sahnesinde

Gülşen bayramın son günü Cahide Alaçatı’da dinleyicileriyle buluştu. Kahverengi bir tulumla sahneye çıkan ünlü popçu, hit şarkılarını seslendirdi.

Sezonu açtı

İrem Derici bayramın ikinci günü Hayal Kahvesi Alaçatı’da konser verdi. Sahne fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ünlü popçu, bir sonraki konserinin tarihini de duyurdu: “Sezonun ilk konseri muazzam güzeldi. 29 Haziran’da tekrar görüşmek üzere.”

Müziği eleştirsinler kıyafeti değil

Haberin Devamı

Bayramın üçüncü günü Kıbrıs’taki Grand Sapphire Resort’te konser veren Aleyna Tilki sahneye kot pantolon ve sırtı açık bluzuyla çıktı. Genç şarkıcı sahne kıyafetlerinin eleştirilmesine tepki gösterdi: “Müziğim hakkında yorum yapabilirler ama kıyafet çok kişisel bir konu. O nedenle bunlar bana eleştiri gibi gelmiyor, taciz gibi geliyor.”

Enerjimi sizden alıyorum

Türkiye turnesine devam eden Ajda Pekkan, önceki gece İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verdi. Hit şarkılarını söyleyen sanatçı, “Kimler Geldi Kimler Geçti”yi okurken Atatürk’ü andı. Süperstar, konserine büyük ilgi göstererek Açıkhava’yı hıncahınç dolduran müzikseverlere “Bütün ener-jimi sizden alıyorum. İyi ki varsınız” diyerek teşekkür etti.

Kıyafet tasarrufu

Hadise, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü Kıbrıs’ta bulunan Concorde Luxury Resort Otel’de konser verdi. Ünlü şarkıcı gecede daha önce de giydiği ışıltılı bir mini elbiseyle dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Haberin Devamı

Turne başladı

Dolu Kadehi Ters Tut, KerkiSolfej’in organizasyonuyla çıktığı yaz turnesinin startını İzmir Kültürpark Açıkhava’da verdi. Ardından Bursa ve Bodrum’da sahne alan grup, bayram boyunca 15 bin hayranıyla buluştu. Grup, 13 Temmuz’da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

Belki kısmetim çıkar

Koray Avcı, KerkiSolfej organizasyo-nuyla sırasıyla Kayseri, Konya, Adana, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da dinleyicileriyle buluştu. Konserlerinde hayranlarıyla sohbet de eden Avcı, “Bol bol dua edin, belki güzel bir kısmetim olur” sözleriyle güldürdü. Şarkıcı, 26 Temmuz’da Altınoluk Amfi Tiyatro’da ve 27 Temmuz’da da Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak.

Haberin Devamı

Çekirge yüzünden yarıda kesti

Ömür Gedik bayramda 4 gecede 4 konser verdi. Finali Bodrum’daki Azka Otel’de yapan Gedik, sahnedeki çekirge nedeniyle konserini yarıda kesti: “Çekirgeden korktuğumdan değil, basıp öldürmekten korktuğum için yarıda bıraktım. Ben sivrisinek dahi öldüremem!”

Kıbrıs konseri

Zara, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Kıbrıs’taki The Arkın Colony’deydi. 2 saate yakın sahnede kalan Zara, sevilen şarkılarını seslendirdi.