Bayram sahnesi

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Nerede kalmıştık

Demet Akalın önceki akşam Yalova’daki Mawish Beach & Disco’da hayranlarının karşısına çıktı. Sıra dışı giyim tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, fotoğraflarını sosyal medya hesabında şu notla paylaştı: “Nerede kalmıştık?”

Menajeriyle sahnede

İzel geçen akşam Kadıköy’de müzikseverlerle buluştu.

Eski ve yeni şarkılarını seslendiren sanatçı, hayranlarının beğenisini kazandı. İzel ayrıca menajeri DJ Hakan Küfündür’le aynı sahneyi paylaştı. Şarkıcı, menajerini öperek bayramını kutladı.

Önce sağlık

Merve Özbey, bayramın üçüncü günü Kıbrıs Grand Pasha Hotel’de sahne aldı.

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Özbey, “Önce sağlıkla, sonra huzurla, barış ve sevgiyle hep beraber şarkılar söyleyeceğimiz nice bayramlarımız olsun. Bugün size bayram coşkusunu hissettireceğimiz özel bir gece hazırladık” dedi. Özbey, kendi şarkılarının yanı sıra arabesk ve halk müziği eserleri de söyledi.

İskender Paydaş rüzgârı

İskender Paydaş önceki gece Bodrum Azka Otel’de sahneye çıktı.

Paydaş, kariyeri boyunca hit olmuş şarkılarıyla müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı. Sanatçının sergilediği 2 saatlik canlı performans büyük beğeni topladı.

Çocukların aramalarına bile şaşırdım

Emre Altuğ, bayramın üçüncü günü Nuh’un Gemisi Hotel’de konser verdi.

Altuğ, sahne öncesi “Babalar Günü nasıl geçti?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hiçbir hediye gelmedi, aramalarına bile şaşırdım. Erkek çocukları, kız çocuklarına göre biraz farklı. Anneleriyle tatile gittiler, ben de onlara katılacağım.”

Kalbim dolu

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Ekin Uzunlar, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü Kıbrıs-Girne’deki Merit Liman Otel’de sahneye çıktı.

Uzunlar konserine kemençesiyle renk kattı. Aşk hayatıyla ilgili soruları da yanıtlayan Uzunlar, kalbinin dolu olduğunu söyledi: “Arkadaşlar biz aşkımızı plajlarda, sahillerde değil Karadeniz’in derelerinde balık tutarak, yayla havasında, memleketimde yaşıyoruz.” (Behlül AYDIN)

30 yaşımdan sonra kendimi sevdim

Serkan Kaya önceki akşam Kıbrıs Merit Royal Diamond’da sahne aldı.

Şarkıcı, üç kutlamayı bir arada yaşadığını belirtti: “Doğum günüm, bayram ve Babalar Günü’ydü. Her yaşın olgunluğu ve tatlılığı var. 30 yaşımdan sonra kendimi daha çok sevdim.” (Behlül AYDIN)