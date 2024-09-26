Bayi ToplantÄ±sÄ± konusu nedir, ne zaman Ã§ekildi Ä°ÅŸte Bayi ToplantÄ±sÄ± oyuncularÄ± ve karakterleri

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YÃ¶netmenliÄŸini Bedran GÃ¼zel'in Ã¼stlendiÄŸi,Â Ä°brahim BÃ¼yÃ¼kak'Ä±n senaryosunu yazÄ±p, baÅŸrollerinde yer alÄ±ÄŸÄ± Bayi ToplantÄ±sÄ± filmi izleyicisiyle buluÅŸuyor.ÂFilm 2020 yÄ±lÄ±nda vizyona girmiÅŸti. Filmin baÅŸrollerinde Ä°brahim BÃ¼yÃ¼kak, Onur Buldu, DoÄŸu Demirkol, BÃ¼ÅŸra Pekin ve Safa SarÄ± yer alÄ±yor.Â Bayi ToplantÄ±sÄ± konusu nedir? Ä°ÅŸte, Baayi ToplantÄ±sÄ± oyuncularÄ±...

BAYÄ° TOPLANTISI KONUSU NEDÄ°R?

NamÄ±k, Adem ve SadÄ±k, geÃ§imlerini efnaflÄ±k yaparak saÄŸlayan Ã¼Ã§ adamdÄ±r. Birbirlerini tanÄ±mayan bu Ã¼Ã§ adamÄ±n yolu katÄ±ldÄ±klarÄ± bayi toplantÄ±sÄ±nda kesiÅŸir. HayatlarÄ±nÄ±n zor bir dÃ¶neminden geÃ§en NamÄ±k, Adem ve SadÄ±k, baÅŸlarÄ±na gelen olaylar sonrasÄ±nda kendilerini macera dolu bir planÄ±n iÃ§inde bulur. Bayilerini kurtarmaya Ã§alÄ±ÅŸan ekibin bu sÃ¼reÃ§te birbirine gÃ¼venmekten ve hÄ±zlÄ± etmekten baÅŸka Ã§aresi yoktur.

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BAYÄ° TOPLANTISI OYUNCULARI VE KARAKTERLERÄ°

Ä°brahim BÃ¼yÃ¼kak - NamÄ±k

Onur Buldu - SadÄ±k

DoÄŸu Demirkol - Adem

BÃ¼ÅŸra Pekin - Ã–vgÃ¼

Safa SarÄ± - Demircan

Deniz HamzaoÄŸlu

Ã‡aÄŸla Demir

RÄ±za AkÄ±n

Hakan SalÄ±nmÄ±ÅŸ

Sacide TaÅŸaner

Zeyno Eracar

MÃ¼fit Kayacan

TuÄŸÃ§e KarabayÄ±r

Gamze Karaduman