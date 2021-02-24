Bayi Toplantısı filminin konusu ne? İşte Bayi Toplantısı filminin konusu ve oyuncuları

Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği, Konya, Antep ve Erzurum'dan bayi toplantısına katılmak üzere İstanbul'a gelen ve burada istemeden kendilerini bir maceranın içinde bulan üç küçük esnafın eğlenceli öyküsünü anlatan filmin başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı yer alıyor. İşte, Bayi Toplantısı filmi hakkında ayrıntılar...

Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini esnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.