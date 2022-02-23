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Bayi Toplantısı filmi nerede, hangi otelde çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları ve konusu

#Bayi Toplantısı#Bayi Toplantısı Filmi Nerede Çekildi#Bayi Toplantısı Oyuncuları
Bayi Toplantısı filmi nerede, hangi otelde çekildi Bayi Toplantısı oyuncuları ve konusu

Bayi Toplantısı filmi beyaz perde ardından televizyon ekranlarına geliyor. Beyaz eşya işi yapan Namık, Adem ve Sadık'ın Bayi Toplantısı'nda başına gelen ilginç ve komik olayların anlatıldığı Bayi Toplantısı filmi hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Bayi Toplantısı filmi nerede, hangi otelde çekildi? İşte Bayi Toplantısı oyuncuları ve konusu...

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2020 yılında vizyona giren Bayi Toplantısı, senaryosu, başrollerinden birini de üstlenen İbrahim Büyükak'a aittir. İzleyici tarafından çok sevilen Türk yapımı komedi filmi Bayi Toplantısı konusu ve oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. İşte, Bayi Toplantısı filmi hakkında bilgiler...

FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin bir bölümü İstanbul'da yapılırken, çekim setlerinin bir kısmı ise Konya'da kuruldu. Filmin çekildiği otelin adı ise, Yurdaeroğlu Resort.

BAYİ TOPLANTISI KONUSU NEDİR?

Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

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BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI

Yönetmenliğini Bedran Güzel yaptığı, İbrahim Büyükak'ın kaleminden üç küçük esnafın eğlenceli öyküsünü anlatan Bayi Toplantısı başrollerinde İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı yer alıyor.

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