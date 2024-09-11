Bayanlar Baylar Dario Moreno! 27 Eylül’de perde açıyor

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Ünlü Türk müzisyen ve sinema sanatçısı Dario Moreno’nun İzmir’den dünya starlığına uzanan ilham verici yolculuğunu gerçekle kurguyu harmanlayarak sahneye taşıyan oyun, 27 Eylül Cuma akşamı saat 20.30’da Beyoğlu Atlas 1948’de perde açacak.

‘Bayanlar Baylar Dario Moreno!’nun kadrosunda Dilara Tabak, Akın Kaplan, Hazal Akyürek, Özlem Alpözü, Alp Balkan, Alper Arık ve İlkay Özşen de yer alıyor. Dekor tasarımını Batuhan Bozcaada’nın, kostüm tasarımını Ayşegül Kaplan Bağcık’ın, müzik direktörlüğünü Altuğ Akınsel’in üstlendiği oyunun koreografisi ise Arda Alpkıray’ın imzasını taşıyor.Bayanlar Baylar Dario Moreno!