Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? İşte Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı
Ekran macerasına ara veren Bay Yanlış dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Özge Gürel – Can Yaman ikilisini bir araya getiren Bay Yanlış 6. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni bölümünde izleyiciler, Ezgi ve Özgür’ün romantik anlarına tanık olacak. Peki, Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? İşte Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı
Bayram sebebiyle ekran macerasına kısa bir ara veren Bay Yanlış dizisinin 6.bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. 31 Temmuz Cuma günü dizinin yeni bölümünü bekleyenler, Bay Yanlış'ın eski sahneleriyle karşılaştılar. Bir haftalık ara ardından Bay Yanlış 6. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Bay Yanlış yeni bölümü 7 Ağustos Cuma akşamı izleyicilerle buluşacak.
BAY YANLIŞ 6. BÖLÜM ÖZETİ
Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak
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