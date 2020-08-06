Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? İşte Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı

Bayram sebebiyle ekran macerasına kısa bir ara veren Bay Yanlış dizisinin 6.bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. 31 Temmuz Cuma günü dizinin yeni bölümünü bekleyenler, Bay Yanlış'ın eski sahneleriyle karşılaştılar. Bir haftalık ara ardından Bay Yanlış 6. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Bay Yanlış yeni bölümü 7 Ağustos Cuma akşamı izleyicilerle buluşacak.

BAY YANLIŞ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak