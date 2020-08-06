MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBay Yanlış yeni bölümü ne zaman? İşte Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı
GeriTelevizyon Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? İşte Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 06.08.2020 - 14:57,Son Güncelleme:

Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? İşte Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? İşte Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı
Abone Olgoogle-news

Ekran macerasına ara veren Bay Yanlış dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Özge Gürel – Can Yaman ikilisini bir araya getiren Bay Yanlış 6. Bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni bölümünde izleyiciler, Ezgi ve Özgür’ün romantik anlarına tanık olacak. Peki, Bay Yanlış yeni bölümü ne zaman? İşte Bay Yanlış 6. Bölüm fragmanı

Bayram sebebiyle ekran macerasına kısa bir ara veren Bay Yanlış dizisinin 6.bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. 31 Temmuz Cuma günü dizinin yeni bölümünü bekleyenler, Bay Yanlış'ın eski sahneleriyle karşılaştılar. Bir haftalık ara ardından Bay Yanlış 6. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Bay Yanlış yeni bölümü 7 Ağustos Cuma akşamı izleyicilerle buluşacak.

BAY YANLIŞ 6. BÖLÜM ÖZETİ

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle