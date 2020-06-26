Bay Yanlış dizisi konusu nedir? Bay Yanlış nerede çekiliyor?

Bay Yanlış dizisi bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Bay Yanlış dizisi konusu araştırılıyor. Fox TV’de yayınlanacak olan dizide Can Yaman ve Özge Gürel yeniden bir araya geliyor. Dizide Can Yaman zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran sahibi Özgür’e, Özge Gürel artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı Ezgi’ye hayat veriyor.

BAY YANLIŞ DİZİSİ KONUSU

Dizide Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

BAY YANLIŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri İstanbul’da başlayan ve başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel’in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu gibi isimler eşlik ediyor.