Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Serdar'ın sürprizini Özgür görüyor - Bay Yanlış son bölüm özeti

Bay Yanlış dizisi 21 Ağustos Cuma akşamı 8. bölümü ile Fox TV'de ekranlara geldi. Bu haftaki bölümde, Özgür ve Ezgi ikisinin bir araya gelmesini istemeyen annelerin harekete geçmesi dikkat çekti. Bay Yanlış'ın son bölümü sonrası yayınlanan 9. bölüm fragmanında ise Ezgi'nin doğum gününde Özgür'ün gördükleri heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi. İşte, Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı.

BAY YANLIŞ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bay Yanlış'ın 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yaşananlar ise dikkat çekti. İşte, yeni bölüm fragmanından görüntüler;

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi ve Özgür’ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim’in gelmesiyle bozulur. Özgür’ün Ezgi’ye olan ilgisi Serdar’ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim’le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi’nin Özgür’e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi’yi yanlış yapmaması için uyarır. Ozan ise Özgür’ün Ezgi’ye olan hislerinin farkındadır ve onu bu konuda destekler. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler de harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir?