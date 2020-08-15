Bay Yanlış 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 7. bölüm özeti

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bay Yanlış 7. bölümüyle 14 Ağustos Cuma akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Dizinin bu hafta ekranlaragelen son bölümünde, Özgür ve Ezgi’nin ilişkilerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı dikkat çekti. Son bölümün ardından gözler Bay Yanlış 8. bölüm fragmanına çevrildi. İşte, detaylar.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

BAY YANLIŞ 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, La Gabbia’da ilk iş olarak bir Latin gecesi organize edilmesine ön ayak olur. Bu organizasyona Serdar da katılacaktır ve Ezgi’yle tango yapma isteğindedir. Fakat Ezgi tango bilmediği ve bu konuda Serdar’a yalan söylediği için kısa sürede bu dansı öğrenmek zorundadır. Tango konusunda başarılı olan Özgür mecburen Ezgi’ye bu konuda yardımcı olur.

Birlikte pratik yaparken iyice yakınlaşan Ezgi ve Özgür birbirlerinden etkilense de Yeşim ve Serdar’ın varlığı bunu dile getirmelerine engel olur. Bu arada Soner’in ortaya çıkışı her şeyi karıştıracak, bu gecede yaşananlar Özgür ve Ezgi’nin ilişkilerinde yeni bir sayfa açmalarına sebep olacaktır.